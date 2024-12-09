طلب عاجل من مصطفى شوبير في النادي الأهلي قبل السفر لـ قطر

وجه مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي طلبًا عاجلًا إلى مسؤولي القلعة الحمراء قبل المواجهة المرتقبة في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال.

وحقق النادي الأهلي فوزًا عريضًا في ربع نهائي بطولة الإنتركونتيننتال بثلاثية نظيفة أمام فريق العين الإماراتي خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب " القاهرة الدولي".

مصطفى شوبير يطلب السفر مع النادي الأهلي



وعلم " الموجز " أن مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي طلب ، بشكل عاجل مرافقة الفريق ومساندته خلال البطولة.

ويعاني مصطفى شوبير من تمزق في العضلة الخلفية، وبالرغم من تدريباته العلاجية، لم تؤكد الأشعة تعافيه الكامل.

وأخطر مصطفى شوبير الجهاز الفني بـ النادي الأهلي بأنه يُجري تدريبات علاجية وتأهيلية مكثفة من أجل اللحاق بالمباراة القادمة في الإنتركونتيننتال في 14 ديسمبر.

مصطفى شوبير- النادي الأهلي

تغيب حارس النادي الأهلي عن مواجهة أورلاندو بايرتس الأخيرة، والتي انتهت بالتعادل السلبي، في إطار مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي سيواجه الفائز من باتشوكا المكسيكي وبوتافوجو البرازيلي يوم 14 ديسمبر في ملعب 974 بالدوحة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

قائمة الأهلي لنصف نهائي كأس إنتركونتيننتال

حراسة المرمى: محمد الشناوي - حمزة علاء - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - عمر كمال عبد الواحد - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أشرف داري - كريم الدبيس - يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - عمرو السولية - إمام عاشور - كريم نيدفيد - عمر الساعي - مصطفى أبو الخير - محمد مجدي أفشة - أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - محمود كهربا - وسام أبو علي - بيرسي تاو - رضا سليم - حسين الشحات - سمير محمد.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي قد تعادل في مباراته الماضية أمام فريق أورلاندو بيراتس بالجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا في اللقاء الذي جمع بين الفريقين بمدينة جوهانسبرج.

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