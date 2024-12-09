التشكيل المتوقع لفريق ليفربول أمام جيرونا في دوري أبطال أوروبا

يحتضن ملعب مونتيليفي، مباراة ليفربول وجيرونا، ضمن مواجهات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

موعد مباراة ليفربول وجيرونا في دوري أبطال أوروبا

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، نظيره جيرونا، غدًا الثلاثاء 10 ديسمبر، في الساعة 7:45 مساءً، على ملعب مونتيليفي، في إطار منافسات الجولة السادسة لدوري أبطال أوروبا.

ليفربول وجيرونا

ويسعي ليفربول، في الحفاظ على صدارة جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا، ويدخل الريدز المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه في المباراة الماضية على ريال مدريد، بهدفين دون رد، لذا سيعمل على مواصلة الانتصارات لتعزيز صدارته، بينما يتواجد فريق جيرونا في المركز الـ 30 في جدول الترتيب برصيد 3 نقاط بواقع انتصار وحيد و أربع هزائم.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام جيرونا في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: كويمين كيليهر.

خط الدفاع: تسيميكاس - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتيه - ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: ريان جرافينبيرخ - أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: لويس دياز - محمد صلاح - داروين نونيز.

القنوات الناقلة لمباراة جيرونا وليفربول في دوري أبطال أوروبا

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة جيرونا وليفربول عبر قناة bein Sports 2، بتعليق العماني خليل البلوشي.

جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا

ويأتي جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل مواجهة ليفربول وجيرنا كالتالي:

ليفربول - (المباريات: 5 - الأهداف: 12 - النقاط: 15) إنتر ميلان - (المباريات: 5 - الأهداف: 7 - النقاط: 13) برشلونة - (المباريات: 5 - الأهداف: 18 - النقاط: 12) بوروسيا دورتموند - (المباريات: 5 - الأهداف: 16 - النقاط: 12) أتلانتا - (المباريات: 5 - الأهداف: 11 - النقاط: 11) باير ليفركوزن - (المباريات: 5 - الأهداف: 11 - النقاط: 10) أرسنال - (المباريات: 5 - الأهداف: 8 - النقاط: 10) موناكو - (المباريات: 5 - الأهداف: 12 - النقاط: 10) أستون فيلا - (المباريات: 5 - الأهداف: 6 - النقاط: 10) سبورتينغ لشبونة - (المباريات: 5 - الأهداف: 10 - النقاط: 10) بريست - (المباريات: 5 - الأهداف: 9 - النقاط: 10) ليل - (المباريات: 5 - الأهداف: 7 - النقاط: 10) بايرن ميونيخ - (المباريات: 5 - الأهداف: 12 - النقاط: 9) بنفيكا - (المباريات: 5 - الأهداف: 10 - النقاط: 9) أتلتيكو مدريد - (المباريات: 5 - الأهداف: 11 - النقاط: 9) ميلان - (المباريات: 5 - الأهداف: 10 - النقاط: 9) مانشستر سيتي - (المباريات: 5 - الأهداف: 13 - النقاط: 8) بي إس في إيندهوفن - (المباريات: 5 - الأهداف: 10 - النقاط: 8) يوفنتوس - (المباريات: 5 - الأهداف: 7 - النقاط: 8) سيلتيك - (المباريات: 5 - الأهداف: 10 - النقاط: 8) فاينورد - (المباريات: 5 - الأهداف: 10 - النقاط: 7) كلوب بروج - (المباريات: 5 - الأهداف: 4 - النقاط: 7) دينامو زغرب - (المباريات: 5 - الأهداف: 10 - النقاط: 7) ريال مدريد - (المباريات: 5 - الأهداف: 9 - النقاط: 6) باريس سان جيرمان - (المباريات: 5 - الأهداف: 3 - النقاط: 4) شاختار دونيتسك - (المباريات: 5 - الأهداف: 4 - النقاط: 4) شتوتغارت - (المباريات: 5 - الأهداف: 4 - النقاط: 4) سبارتا براجا - (المباريات: 5 - الأهداف: 5 - النقاط: 4) إس كي ستورم غراز - (المباريات: 5 - الأهداف: 2 - النقاط: 3) جيرونا - (المباريات: 5 - الأهداف: 4 - النقاط: 3) كرفينا زفيزدا - (المباريات: 5 - الأهداف: 9 - النقاط: 3) آر بي سالزبورغ - (المباريات: 5 - الأهداف: 3 - النقاط: 3) بولونيا - (المباريات: 5 - الأهداف: 1 - النقاط: 1) آر بي لايبزيغ - (المباريات: 5 - الأهداف: 4 - النقاط: 0) سلوفان براتيسلافا - (المباريات: 5 - الأهداف: 4 - النقاط: 0) يونغ بويز - (المباريات: 5 - الأهداف: 2 - النقاط: 0)

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