التشكيل المتوقع لـ برشلونة وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

يستضيف ملعب سيغنال إيدونا بارك، بوروسيا دورتموند ونظيره برشلونة، في القمة المرتقبة للجولة السادسة من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا 2024 - 2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

موعد مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، نظيره بوروسيا دورتموند، غدً الأربعاء 11 ديسمبر 2024، في الساعة العاشرة مساءً، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

فريق برشلونة

ويسعى برشلونة، في تحقيق الفوز على دورتموند، والخروج بثلاث نقاط، ورغم وضعه المستقر أوروبيًا، ولكن يدخل البرسا هذه المواجهة بضغوطات كثيرة، حيث تتراجع نتائجه محليًا، آخرها التعادل مع ريال بيتيس، في حين أن دورتموند هو الآخر لم يعرف الانتصار في آخر جولتين بالبوندسليجا بالتعادل مع بايرن ميونخ وبوروسيا مونشنغلادباخ.

ويتقاسم برشلونة وبوروسيا دورتموند، المركز الثالث في ترتيب دوري أبطال أوروبا، لكل منهما 12 نقطة، مع أفضلية الكتلان بفارق الأهداف، وبفارق 3 نقاط فقط عن المتصدر بلا هزيمة ليفربول.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: بينيا.

خط الدفاع: بالدي - إينيجو مارتينيز - كوبارسي - كوندي.

خط الوسط: بيدري - فرينكي دي يونج - داني أولمو.

خط الهجوم: رافينيا - ليفاندوفسكي - لامين يامال.

تشكيل بوروسيا دورتموند المتوقع أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: كوبل.

خط الدفاع: رايرسون - إيمري كان - شلوتربيك - رامي بن سبعيني.

خط الوسط: نميتشا - سابيتزر - جروس.

خط الهجوم: مالين - جيراسي - جيتنز.

حكم مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند

تم تعيين الفرنسي فرانسوا ليتسكير، حكم مباراة برشلون وبوروسيا دورتموند، وتعد هذه أول مباراة يدير فيها لقاء يشارك فيها البرسا بدوري أبطال أوروبا.

وسبق للحكم الفرنسي، إداراة مباراة مباراتين لـ بوروسيا دورتموند، في الدوري الألماني، وكان تميمة حظ للفريق، حيث فاز خلال المواجهتين.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لمسابقة التشامبيزوليج 2024- 2025 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لذا يمكنك مشاهدة مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند عبر قناة beIN Sports HD 1 المشفرة.

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