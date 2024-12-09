قبل انطلاق الجولة السادسة.. ترتيب دوري أبطال أوروبا يشتعل والفرق الكبرى تتصارع

تنطلق منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2024 -2025، غدًا الثلاثاء 10 ديسمبر، بإقامة 5 مواجهات قوية، ويأتي أبرزها مواجهة ليفربول أمام جيرونا، ولقاء ريال مدريد ضد أتالانتا.

ويتصدر ليفربول، جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا، برصيد 15 نقطة، ويأتي في الوصافة فريق إنتر ميلان الإيطالي، برصيد 13 نقطة، بينما يأتي ريال مدريد في المركز الـ 24، برصيد 6 نقاط فقط.

ويقدم الموجز، جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا، قبل انطلاق الجولة السادسة من بطولة التشامبيونزليج موسم 2024 - 2025.

فريق ليفربول

جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل انطلاق الجولة السادسة

ويأتي جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا كالتالي:

ليفربول - (المباريات: 5 - الأهداف: 12 - النقاط: 15) إنتر ميلان - (المباريات: 5 - الأهداف: 7 - النقاط: 13) برشلونة - (المباريات: 5 - الأهداف: 18 - النقاط: 12) بوروسيا دورتموند - (المباريات: 5 - الأهداف: 16 - النقاط: 12) أتلانتا - (المباريات: 5 - الأهداف: 11 - النقاط: 11) باير ليفركوزن - (المباريات: 5 - الأهداف: 11 - النقاط: 10) أرسنال - (المباريات: 5 - الأهداف: 8 - النقاط: 10) موناكو - (المباريات: 5 - الأهداف: 12 - النقاط: 10) أستون فيلا - (المباريات: 5 - الأهداف: 6 - النقاط: 10) سبورتينغ لشبونة - (المباريات: 5 - الأهداف: 10 - النقاط: 10) بريست - (المباريات: 5 - الأهداف: 9 - النقاط: 10) ليل - (المباريات: 5 - الأهداف: 7 - النقاط: 10) بايرن ميونيخ - (المباريات: 5 - الأهداف: 12 - النقاط: 9) بنفيكا - (المباريات: 5 - الأهداف: 10 - النقاط: 9) أتلتيكو مدريد - (المباريات: 5 - الأهداف: 11 - النقاط: 9) ميلان - (المباريات: 5 - الأهداف: 10 - النقاط: 9) مانشستر سيتي - (المباريات: 5 - الأهداف: 13 - النقاط: 8) بي إس في إيندهوفن - (المباريات: 5 - الأهداف: 10 - النقاط: 8) يوفنتوس - (المباريات: 5 - الأهداف: 7 - النقاط: 8) سيلتيك - (المباريات: 5 - الأهداف: 10 - النقاط: 8) فاينورد - (المباريات: 5 - الأهداف: 10 - النقاط: 7) كلوب بروج - (المباريات: 5 - الأهداف: 4 - النقاط: 7) دينامو زغرب - (المباريات: 5 - الأهداف: 10 - النقاط: 7) ريال مدريد - (المباريات: 5 - الأهداف: 9 - النقاط: 6) باريس سان جيرمان - (المباريات: 5 - الأهداف: 3 - النقاط: 4) شاختار دونيتسك - (المباريات: 5 - الأهداف: 4 - النقاط: 4) شتوتغارت - (المباريات: 5 - الأهداف: 4 - النقاط: 4) سبارتا براجا - (المباريات: 5 - الأهداف: 5 - النقاط: 4) إس كي ستورم غراز - (المباريات: 5 - الأهداف: 2 - النقاط: 3) جيرونا - (المباريات: 5 - الأهداف: 4 - النقاط: 3) كرفينا زفيزدا - (المباريات: 5 - الأهداف: 9 - النقاط: 3) آر بي سالزبورغ - (المباريات: 5 - الأهداف: 3 - النقاط: 3) بولونيا - (المباريات: 5 - الأهداف: 1 - النقاط: 1) آر بي لايبزيغ - (المباريات: 5 - الأهداف: 4 - النقاط: 0) سلوفان براتيسلافا - (المباريات: 5 - الأهداف: 4 - النقاط: 0) يونغ بويز - (المباريات: 5 - الأهداف: 2 - النقاط: 0)

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