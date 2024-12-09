بعد تأجيلها.. موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس رابطة الأندية المصرية

أعلنت رابطة الأندية المصرية، على موعد مباراة الأهلي وإنبي الجديد، المقرر إقامتها في إطار منافسات كأس الرابطة، وجاء ذلك بعدما تأجيل المباراة لارتباط الأهلي ببطولة إنتركونتيننتال. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وكانت رابطة الأندية، قررت تأجيل مباراة الأهلي وأنبي، والتي كان المقرر إقامتها، يوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، والتي تتعارض مع تواجد الأحمر في قطر، لخوض منافساته في بطولة كأس القارات للأندية.

الأهلي وإنبي

موعد مباراة الأهلي وإنبي كأس رابطة الأندية

واستقرت رابطة الأندية المصرية، على إقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، ونظيره إنبي، في كأس الرابطة، يوم الثلاثاء الموافق 18 مارس 2025.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة الفائز من مباراة باتشوكا المكسيكي ضد بوتافوجو البرازيلي، في الدور نصف النهائي لبطولة إنتركونتيننتال، والتي من المقرر أن تقام يوم السبت المقبل الموافق 14 ديسمبر 2024، في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان الأهلي، قد تأهل إلى نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال، بعدما فاز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة، باستاد القاهرة في كأس إنتركونتيننتال، ليحصد المارد الأحمر، كأس بطولة القارات الثلاث، بقيمة جائزة 2 مليون دولار.

ويشارك النادي الأهلي، في بطولة كأس العالم للأندية 2025، ممثلًا عن القارة الأفريقية، بجانب الوداد المغربي وصنداونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي.

مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية

يأتي الأهلي في المجموعة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية، وهي كالتالي:

بالميراس البرازيلي.

بورتو البرتغالي.

الأهلي المصري.

إنتر ميامي الأميركي.

نظام كأس العالم للأندية 2025

تنطلق منافسات بطولة كأس العالم للأندية، يوم الأحد 15 يونيو المقبل، فى ميامي، بمباراة الأهلي وإنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي، بينما يستضيف ملعب ميتلايف في نيوجيرسي المباراة النهائية يوم 13 يوليو 2025.

يشارك في بطولة كأس العالم للأندية 2025، 32 فريقًا من 6 أندية قارية، بجانب بطل البلد المضيف، ويتم تقسيم الفرق على 8 مجموعات كل مجموعة من أربع فرق، ويتأهل الأول والثانى فقط إلى دور الـ16.

وابتداءً من دور الـ 16 للبطولة، يتم اعتماد نظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وصولا إلى المباراة النهائية، على أن يتم إلغاء مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

إقرأ أيضًا: