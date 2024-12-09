منافس الأهلي.. هل يرحل ليونيل ميسي عن إنتر ميامي قبل المونديال ؟

أوضح مالك نادي إنتر ميامي، خورخي ماس، إمكانية استمرار النجم ليونيل ميسي، مهاجم وهداف الفريق، بعد انتهاء عقده الحالي.

انضم ليونيل إلى إنتر ميامي بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان في يونيو 2023، رافضًا عروض الدوري السعودي وعرض الهلال براتب سنوي بقيمة 300 مليون يورو.

هل يستمر ليونيل ميسي مع إنتر ميامي ؟

إنتر ميامي سيواجه النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025، في افتتاح المسابقة التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم في 15 يونيو.

أعرب ماس في تصريحات نقلتها شبكة "Give me Sport"، عن ثقته بأن ليونيل ميسي سيفتتح الملعب الجديد للنادي في عام 2026، مشيرًا إلى أنه سيبحث مع اللاعب عن تمديد تعاقده بناءً على حالته البدنية.

ليونيل ميسي- إنتر ميامي

عقد ليونيل ميسي الحالي مع إنتر ميامي ينتهي في 31 ديسمبر 2025، مما يعني أنه سيشارك في مواجهة النادي الأهلي إذا كان بحالة جيدة مع زملائه لويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس.

وارتبط اسم ليونيل ميسي بالانتقال إلى أحد أندية دوري روشن السعودي على رأٍسها نادي الهلال وذلك من أجل تعزيز صفوفه بقوة قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية.

وكان ليونيل ميسي قد أعلن رغبته في وقت سابق عن إمكانية عودته لصفوف نادي برشلونة للإعتزال داخل جدرانه بعد الإنجازات التي حققها في ملعب البلوجرانا.

نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2025

ويعرض “ الموجز ” نتائج قرعة كأس العالم للأندية التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية بدايًة من شهر يونيو المقبل كالتالي :

المجموعة الأولى: بالميراس - بورتو - الأهلي - إنتر ميامي

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان - أتلتيكو مدريد - بوتافوجو - سياتل ساوندرز

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ - أوكلاند سيتي - بوكا جونيورز - بنفيكا

المجموعة الرابعة: فلامنجو - الترجي - تشيلسي - كلوب ليون

المجموعة الخامسة: ريفر بليت - أوراوا ريد - مونتيري - إنتر

المجموعة السادسة: فلومينينسي - بوروسيا دورتموند - ماميلودي صن داونز

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي - الوداد - العين - يوفنتوس

المجموعة الثامنة: ريال مدريد - الهلال - باتشوكا - سالزبورج

مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

الجولة الأولى: الأهلي وإنتر ميامي يوم 14 يونيو، الساعة 8 مساءً بالتوقيت المحلي «4 فجرًا يوم 15 يونيو بتوقيت القاهرة»، على ستاد هارد روك في ميامي.

الجولة الثانية: الأهلي وبالميراس يوم 19 يونيو، الساعة 12 ظهرًا بالتوقيت المحلي «8 مساءً يوم 19 يونيو بتوقيت القاهرة»، على أ ملعب ميت لايف في نيويورك.

الثالثة: الأهلي وبورتو يوم 23 يونيو، الساعة 9 مساءً بالتوقيت المحلي «5 فجرًا يوم 24 يونيو بتوقيت القاهرة»، على ملعب ميت لايف في نيويورك.

إقرأ أيضًا:

كلاسيكو الأبطال.. النصر والإتحاد وجهًا لوجه في صراع القمة بالدوري السعوديآرسنال يقتنص ثلاث نقاط ثمينة من مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي