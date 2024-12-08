دوري أبطال إفريقيا| صراع بلا أهداف في الجولة الثانية بين بيراميدز ودجوليبا

انتهت مباراة بيراميدز ودجوليبا، بالتعادل السلبي، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب 26 مارس بالعاصمة باماكو، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

شهد الشوط الأول سيطرة من جانب الفريق المال،ي على مجريات المباراة، في محاولة لإحراز هدف وخطف نقاط المباراة الثلاث، وكاد أحمد سامي أن يسجل هدف التقدم لأصحاب الأرض بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ 11، بعد محاولته إبعاد الكرة ولكن أخطأ تقديرها ومرت بجوار القائم الأيسر لمرمى شريف إكرامي.

بيراميدز ودجوليبا

بينما في الشوط الثاني، لم يختلف الوضع كثيرًا وظلت المباراة دون تسجيل أي أهداف من جانب الفريقين، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

وسقط شريف إكرامي، حارس مرمى بيراميدز، مصابًا بعد أن اصطدم بلاعب دجوليبا في كرة مشتركة، ليدخل الطاقم الطبي لعلاجه قبل أن يستكمل اللقاء.

وبتلك النتيجة، تصدر نادي بيراميدز، جدول ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا برصيد 4 نقاط، من فوز وتعادل، بينما يتذيل فريق دجوليبا المالي المجموعة برصيد نقطة، من تعادل وخسارة.

تشكيل بيراميدز أمام دجوليبا في دوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - محمد الشيبي.

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - أحمد توفيق - وليد الكرتي - رمضان صبحي.

خط الهجوم: مروان حمدي.

وتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد ميهوب - كريم حافظ - طارق علاء - أسامة جلال - محمد رضا بوبو - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - يوسف أسامة نبيه - دودو الجباس.

بعد التعادل مع دجوليبا.. جدول ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا

جاء جدول ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا كالتالي:

بيراميدز - مباراتان - 4 نقاط. الترجي التونسي - مباراتان - 4 نقاط. ساجرادا الأنجولي - مباراتان - نقطة. دجوليبا المالي - مباراتان - نقطة.

إقرأ أيضًا:

إنبي يوضح في بيان رسمي موقفه من تأجيل مباراة الأهلي بكأس الرابطة

برشلونة وريال بيتيس يتقاسمان النقاط في مواجهة مثيرة بالدوري الإسباني