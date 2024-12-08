بث مباشر مباراة بيراميدز ودجوليبا (0-0) في دوري أبطال إفريقيا

بث مباشر مباراة بيراميدز ودجوليبا في دوري أبطال إفريقيا.. يقدم موقع “الموجز” في التقرير التالي، بث مباشر مباراة بيراميدز ودجوليبا المالي، التي تقام على استاد 26 مارس، بالعاصمة المالية باماكو، فى ثاني جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تأهل بيراميدز إلى مرحلة المجموعات، بالنسخة الحالية، بعدما تخطى جيه كيه يو بطل زنجبار، في الدور التمهيدي بعد الفوز بنتيجة 6-0 و3-1، تخطى أيضاً عقبة الجيش الرواندي بعد التعادل في ملعب الأخير بنتيجة 1-1 ثم الفوز بالقاهرة بنتيجة 3-1 في دور الـ 32.

وكان بيراميدز، فاز في مباراة الجولة الأولى، على ساجرادا، بخماسية مقابل هدف، ليتصدر ترتيب مجموعته، فيما خسر دجوليبا من الترجي التونسي بنتيجة 4-0.

بيراميدز

بث مباشر مباراة بيراميدز ودجوليبا في دوري أبطال إفريقيا

د30: النتيجة ما زالت 0-0.

الاسحتواذ: 47% بيراميدز مقابل 53% دجوليبا.

د21: توقف المباراة بسبب سقوط لاعب دجوليبا في منتصف الملعب.

د1: انطلاق مباراة بيراميدز ودجوليبا

تشكيل بيراميدز أمام دجوليبا في دوري أبطال أفريقيا

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - محمد الشيبي.

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - أحمد توفيق - وليد الكرتي - رمضان صبحي

خط الهجوم: مروان حمدي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد ميهوب - كريم حافظ - طارق علاء - أسامة جلال - محمد رضا بوبو - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - يوسف أسامة نبيه - دودو الجباس.

قائمة بيراميدز لمواجهة دجوليبا المالى بدوري أبطال أفريقيا

حراسة المرمى: يوسف نادر - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - طارق علاء - محمد الشيبي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد حمدي.

خط الوسط: مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - بلاتي توريه - رمضان صبحي - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - يوسف أسامة نبيه - أحمد عاطف قطة.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي.

بث مباشر مباراة بيراميدز ودجوليبا في دوري أبطال إفريقيا

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ودجوليبا في دوري أبطال إفريقيا

يمكنك مشاهدة مباريات بيراميدز فى دورى أبطال أفريقيا 2025، من خلال قنوات "بى إن سبورتس" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

طاقم تحكيم مباراة بيراميدز ودجوليبا

يدير مباراة بيراميدز ودجوليبا، طاقم حكام من دولة تشاد، بقيادة محمد الحاجي علاو، ويساعده مواطنه عيسى بوجولا المساعد الأول، وموسى حافظ الحكم المساعد الثاني، وعثمان عبد الكريم، الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة إيلو محمدو من النيجر، ومراقب الحكام أمينو شانتالي من نيجيريا، والمنسق العام محمد جيندور من الجزائر، والمنسق الإعلامي إبراهيما كوليبالي من مالي، وموسى بالا المنسق الأمني من جامبيا.

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