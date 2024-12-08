بيراميدز يغادر باماكو مبكرًا استعدادًا لمواجهة دجوليبا بدوري الأبطال.. تعرف على السبب

يغادر فريق بيراميدز فندق إقامته في العاصمة المالية باماكو في وقت مبكر قبل انطلاق مباراته المرتقبة أمام فريق دجوليبا المالي في دوري أبطال إفريقيا، وذلك بناءً على تعليمات مسؤولي المباراة.

ومن المقرر أن تتحرك بعثة الفريق المصري قبل ساعتين أو ساعة ونصف من موعد المباراة، للوصول إلى استاد 26 مارس في الوقت المحدد، وتجنبًا للزحام المتوقع في الطرق المؤدية إلى الملعب.

وفي السطور التالية يستعرض، الموجز تفاصيل هذا اللقاء الهام في دوري أبطال إفريقيا، حيث تعد هذه المباراة من المباريات المهمة التي يسعى بيراميدز من خلالها إلى تعزيز مركزه في المجموعة الرابعة، خاصة بعد بداية قوية في البطولة في الجولة الأولى.

موعد المباراة والقناة الناقلة

يحل بيراميدز ضيفًا على دجوليبا المالي في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة اليوم الأحد، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وستقام المباراة على ملعب 26 مارس في العاصمة باماكو، وهو أحد الملاعب التاريخية في القارة الإفريقية.

وستقوم قناة بي إن سبورتس إتش دي 7 بنقل المباراة حصريًا، حيث تواصل الشبكة تقديم تغطية شاملة لدوري أبطال إفريقيا.

بيراميدز

ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري الأبطال

يحتل فريق الترجي التونسي صدارة المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، بعد أن تعادل في المباراة الأولى.

فيما يأتي فريق بيراميدز في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، عقب الفوز الكبير الذي حققه في الجولة الأولى على فريق ساجرادا الأنجولي بنتيجة 5-1.

أما فريق ساجرادا فيحتل المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، بينما يتذيل فريق دجوليبا الترتيب دون نقاط.

وقد شارك بيراميدز في النسخة السابقة من دوري أبطال إفريقيا، حيث ودع المنافسات من مرحلة المجموعات، مما يجعل هذا الموسم هو الثاني على التوالي للفريق المصري في البطولة القارية.

وسوف يظهر فريق بيراميدز في مباراته اليوم بزيه الأساسي المكون من اللون الأزرق مع الأبيض، فيما سيرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.

وفي الجهة الأخرى، سيخوض فريق دجوليبا المباراة بزيه الأحمر الكامل، بينما سيرتدي حارس مرماه الزي الأخضر مع الأسود.

طاقم التحكيم والمراقبة

سيقود المباراة طاقم تحكيم تشادي بقيادة الحكم محمد الحاجي علاو، بمساعدة عيسى بوجولا كمساعد أول، وموسى حافظ كمساعد ثاني، وأيضًا عثمان عبد الكريم كمساعد رابع.

فيما يتولى المراقبون متابعة المباراة من خلال إيلو محمدو من النيجر كمراقب للمباراة، بينما يكون مراقب الحكام أمينو شانتالي من نيجيريا، والمنسق العام محمد جيندور من الجزائر، والمنسق الإعلامي إبراهيما كوليبالي من مالي، بالإضافة إلى موسى بالا المنسق الأمني من جامبيا.

بيراميدز

من جانب آخر، حرص السفير المصري في مالي محمد الجمال على حضور التدريب الأخير لفريق بيراميدز في باماكو قبل المباراة، وذلك في لفتة دعم قوية من السفارة المصرية للبعثة.

كما قدم ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، هدية رمزية للسفير عبارة عن درع النادي وقميص الفريق، تقديرًا لدور السفارة في تسهيل مهمة الفريق ودعمه خلال فترة وجوده في مالي.

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