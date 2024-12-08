موعد مباراة بيراميدز ودجوليبا المالي في دوري أبطال أفريقيا اليوم

موعد مباراة بيراميدز.. يخوض فريق بيراميدز، بقيادة مدربه الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، اليوم الأحد، مباراة هامة أمام دجوليبا المالي ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الفريق السماوي لتحقيق فوز جديد يعزز من آماله في التأهل للدور التالي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وفي السطور التالية يستعرض لكم موقع الموجز كل ما يخص المباراة من موعد والقناة الناقلة والحكام.

موعد مباراة بيراميدز ودجوليبا في دوري أبطال أفريقيا

وتقام المباراة في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب 26 مارس في العاصمة المالية باماكو، وتعتبر هذه المواجهة هي الثانية لبيراميدز في دور المجموعات، بعد أن حقق فوزًا كبيرًا في الجولة الأولى.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ودجوليبا في دوري أبطال أفريقيا

ويمكن متابعة مباراة بيراميدز ودجوليبا عبر قنوات "بي إن سبورتس"، التي تمتلك حقوق بث مباريات دوري أبطال أفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

بيراميدز

مشاركة بيراميدز في دوري الأبطال

ويعد هذا الموسم هو الثاني على التوالي لبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا، حيث شارك الفريق في نسخة الموسم الماضي ولكنه ودع المسابقة من مرحلة المجموعات.

وفي النسخة الحالية، تمكن بيراميدز من اجتياز التصفيات بنجاح، حيث تفوق على بطل زنجبار جيه كيه يو بنتيجة 6-0 و3-1 في الدور التمهيدي، ثم تغلب على الجيش الرواندي بعد التعادل 1-1 في مباراة الذهاب وفوز 3-1 في مباراة الإياب ضمن دور الـ32.

ويشارك بيراميدز في المجموعة الرابعة للبطولة، التي تضم أيضًا ساجرادا الأنجولي، الترجي التونسي، ودجوليبا المالي.

ويحتل بيراميدز حاليًا صدارة مجموعته بعد فوزه في أولى جولات دور المجموعات بخماسية مقابل هدف على ساجرادا الأنجولي.

بيراميدز

طاقم التحكيم لمباراة بيراميدز ودجوليبا

ويقود المباراة طاقم تحكيم تشادي بقيادة الحكم محمد الحاجي علاو، ويساعده عيسى بوجولا كمساعد أول، موسى حافظ كمساعد ثانٍ، وعثمان عبد الكريم كحكم رابع.

وتحت إشراف مراقب المباراة إيلو محمدو من النيجر، ومراقب الحكام أمينو شانتالي من نيجيريا، بالإضافة إلى المنسقين العام والإعلامي من الجزائر ومالي، وموسى بالا المنسق الأمني من جامبيا.

قائمة بيراميدز لمباراة دجوليبا

أعلن المدرب كرونسلاف يورتشيتش عن قائمة الفريق التي ستسافر إلى مالي لملاقاة دجوليبا، والتي تضم عددًا من اللاعبين المميزين، وتشمل القائمة كلًا من:

حراس المرمى: يوسف نادر، شريف إكرامي، أحمد ميهوب

الدفاع: محمود مرعي، أحمد سامي، علي جبر، طارق علاء، محمد الشيبي، أسامة جلال، كريم حافظ، محمد حمدي

الوسط: مهند لاشين، عبد الرحمن مجدي، مصطفى فتحي، أحمد توفيق، بلاتي توريه، رمضان صبحي، محمد رضا بوبو، وليد الكرتي، يوسف أسامة نبيه، أحمد عاطف قطة

الهجوم: فيستون ماييلي، دودو الجباس، مروان حمدي

ويغيب عن بعثة الفريق في هذه الرحلة عدد من اللاعبين بسبب الإصابة، وهم أحمد الشناوي وإبراهيم عادل اللذان يعانيان من نزلة برد، إضافة إلى يوسف أوباما الذي يعاني من إصابة في الركبة، وصديق إيجولا لعدم قيده في القائمة الإفريقية.

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