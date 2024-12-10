موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024

يواصل فريق كرة القدم في النادي الأهلي بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر تحضيراته لخوض واحدة من أهم مباريات الموسم، حيث يواجه تحديًا كبيرًا في بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال" 2024،

ويأتي ذلك بعد أن أغلق الفريق صفحة منافسات دوري أبطال أفريقيا مؤقتًا عقب التعادل السلبي مع أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي في مباراة الإياب، التي أقيمت على ملعب الفريق الأخير وفي السطور التالية يستعرض لكم الموجز كل ما يخص هذا اللقاء.

ويأتي تحضير الفريق الاحمر للمشاركة في كأس إنتركونتيننتال، بعد تألقه في الفترة الماضية، حيث تمكن الأهلي من الفوز على فريق العين الإماراتي بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعتهما، ليحقق لقب كأس "أفريقيا-آسيا-الهادئ"، مما ضمن له مقعدًا في المرحلة التالية من البطولة العالمية.

ديربي الأمريكتين يحدد المنافس المقبل للأهلي

الحدث الأبرز في البطولة سيكون ديربي الأمريكتين بين فريق باتشوكا المكسيكي وبوتافوجو البرازيلي، اللذين سيتواجهان الأربعاء المقبل في ربع نهائي كأس إنتركونتيننتال.

ومن المنتظر أن يتأهل الفريق الفائز من هذه المواجهة لملاقاة الأهلي في نصف النهائي يوم السبت المقبل.

ويتوقع أن يكون اللقاء بين باتشوكا وبوتافوجو مثيرًا، حيث يتنافس الفريقان على بطاقة العبور إلى نصف النهائي لملاقاة الأهلي.

موعد مباراة الأهلي في الانتركونتننتال

موعد مباراة الأهلي في الانتركونتننتال

سيخوض الأهلي مباراته في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال أمام الفائز من ديربي الأمريكتين مساء السبت المقبل، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب 974 في العاصمة القطرية الدوحة.

وستكون هذه المباراة بمثابة فرصة للأهلي للتأهل إلى النهائي، حيث ينتظر الفريق المتأهل من هذه المواجهة تحديًا كبيرًا في النهائي ضد ريال مدريد الإسباني، بطل دوري أبطال أوروبا.

القناة الناقلة لمباريات الأهلي في كأس إنتركونتيننتال

أعلنت شبكة "بي إن سبورتس" عن حصولها على حقوق بث مباريات كأس إنتركونتيننتال 2024، التي ستقام في الدوحة خلال شهر ديسمبر الجاري.

كما أكدت الشبكة أنها ستقوم ببث المباريات الثلاث للبطولة مباشرة عبر قنواتها، مع توفير استوديو تحليلي مسبق ولاحق لكل مباراة، بحضور عدد من نجوم الكرة العالميين الذين سيقدمون تحليلات فنية للمباريات.

تشكيلة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال 2024

وينتظر أن يعتمد كولر على مجموعة من اللاعبين المميزين في التشكيلة التي ستشارك في البطولة، والتي تضم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، حمزة علاء، مصطفى مخلوف

الدفاع: خالد عبد الفتاح، أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أشرف داري، يحيى عطية الله، عمر كمال عبد الواحد، كريم الدبيس

الوسط: محمد عبدالله، كوكا، عمرو السولية، مروان عطية، أفشة، إمام عاشور، كريم نيدفيد، طاهر محمد طاهر، رضا سليم، حسين الشحات، بيرسي تاو، عمر الساعي

الهجوم: كهربا، وسام أبو علي، سمير محمد

إقرأ أيضًا:

حقيقة خطف بيراميدز صفقة الأهلي لتدعيم هجومه في انتقالات الشتاء

موعد مباراة إنتر ميلان وباير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة