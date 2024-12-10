ريال مدريد يستقطب نجم تشيلسي في الصيف.. اسم مفاجأة

بدأ نادي ريال مدريد الإسباني التركيز على حسم صفقة جديدة من الدوري الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفة المقبلة.

ويسعى فريق ريال مدريد إلى تعزيز صفوفه بقوة قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية.

كول بالمر يقترب من ريال مدريد

تقارير صحفية كشفت عن اهتمام نادي ريال مدريد بنجم تشيلسي الإنجليزي، كول بالمر، نظرًا للأداء المميز الذي يقدمه مع فريقه منذ انضمامه في صيف عام 2023 قادمًا من مانشستر سيتي.

ينتهي عقد اللاعب كول بالمر م البالغ من العمر 22 عامًا مع تشيلسي في صيف عام 2033.

ووفقًا لموقع "teamtalk" الإنجليزي، يعتبر ريال مدريد استقطاب كول بالمر استثمارًا طويل الأمد، على الرغم من عدم استعداد تشيلسي للتفاوض بشأن رحيله.

كول بالمر- تشيلسي

تؤكد التقارير أن ريال مدريد سيواجه رفضًا من تشيلسي إذا ما حاول التعاقد مع اللاعب الذي مدد عقده حتى عام 2033 مؤخرًا.

وبالنسبة لـ كول بالمر قد يتجه للرحيل عن تشيلسي، حيث من المتوقع أن تتجاوز قيمة صفقته حاجز 100 مليون جنيه إسترليني، نظرًا لارتفاع مستواه وتألقه خلال الفترة الماضية، والذي قد يجعله أحد أبرز لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز.

يعد بالمر لاعبًا مثاليًا لريال مدريد، حيث يتمتع بمهارات فنية تمكنه من السيطرة على الكرة بشكل رائع، وقدرته على صناعة تمريرات حاسمة تخترق الدفاعات، بالإضافة إلى جرأته في التعامل مع حراس المرمى خلال تنفيذ ركلات الجزاء.

موقف ريال مدريد في الدوري الإسباني

ويحتل ريال مدريد المرتبة الثانية بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة بفارق نقطتين عن صاحب الصدارة غريمه التقليدي برشلونة.

ويعرض " الموجز " جدول ترتيب الليجا على النحو التالي:



1. برشلونة، 38 نقطة.

2. ريال مدريد، 36 نقطة.

3. أتلتيكو مدريد، 32 نقطة.

4. أتلتيك بلباو، 29 نقطة.

5. فياريال، 26 نقطة.

6. ريال مايوركا، 24 نقطة.

7. أوساسونا، 23 نقطة.

8. جيرونا، 22 نقطة.

9. ريال سوسيداد، 21 نقطة.

10. سيلتا فيجو، 21 نقطة.

11 ريال بيتيس، 21 نقطة.

12. إشبيلية، 19 نقطة.

13. لاس بالماس، 18 نقطة.

14. رايو فاييكانو، 16 نقطة.

15. ليجانيس، 15 نقطة.

16. ألافيس، 14 نقطة.

17. خيتافي، 13 نقطة.

18. إسبانيول، 13 نقاط.

19. فالنسيا، 10 نقاط.

20. بلد الوليد، 9 نقاط

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