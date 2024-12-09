يعتقد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، أن فرصة الميرنجي في التأهل ضمن المراكز الثمانية الأولى بدوري أبطال أوروبا تبدو ضعيفة. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ويقع ريال مدريد، في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، في المركز الرابع والعشرين، برصيد 6 نقاط، فيما يستعد لمواجهة صعبة في الجولة السادسة، أمام أتالانتا.

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، مباراة هامة أمام نظيره أتالانتا، غدًا الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، في الساعة العاشرة مساءً، على ملعب أتليتي أزوري، في دوري أبطال أوروبا.

كارلو أنشيلوتي

قبل معركة أتالانتا.. أنشيلوتي يحدد مصير ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

وقال أنشيلوتي: “مواجهة أتالانتا صعبة، وأعتقد أن هذا اللقاء سيكون الأكثر تعقيدًا لنا حتى نهاية 2024، لذلك أشعر بالقلق، وهو مثل القلق الذي شعرت به ضد جيرونا”.

وتابع الإيطالي: "فريق أتالانتا رائع، وعلى الرغم من خسارته العديد من اللاعبين هذا الصيف، ولكنه فريق رائع، وجاسبريني يقوم بعمل جيد جدًا، ولديه أسلوب لعب جميل ومذهل".

وأضاف: "سيكون من الصعب إنهاء هذا الدور في دوري أبطال أوروبا في المراكز الثمانية الأولى، لذا سيتعين علينا أن نلعب في دور الـ32 (الملحق المؤهل لدور الـ16)".

وتحدث أنشيلوتي، عن موقفه من إعارة إندريك وجولر، قائلاً: "إندريك سيبقى، وكذلك جولر، أعرف أنهما في حاجة إلى المزيد من الدقائق لكنني ليست متحيزًا لأي لاعب، أحاول فقط تقديم الأفضل في كل مباراة سواءً بلاعبين في سن الـ 18 أو الـ 40 عامًا".

وعن عودة فينيسيوس من الإصابة قال أنشلوتي: "إنه على ما يرام، مثله مثل رودريجو، لكن بعد التدريبات الأخيرة سأقرر موقفهما من المشاركة ضد أتالانتا".

وكان الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لـ ريال مدريد، أعلن مساء أمس الأحد، قائمة الفريق الملكي، لمواجهة نظيره أتالانتا الإيطالي.

قائمة ريال مدريد لمواجهة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

وتضم قائمة ريال مدريد لمواجهة أتالانتا الإيطالي، 22 لاعبًا، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا- أندريه لونين- سيرجيو ميستيري.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز- فاييخو- فران جارسيا- أنطونيو روديجر- يوسف- راؤول أسينسيو- دافيد خيمينيز.

خط الوسط: جود بيلينجهام- فيديريكو فالفيردي- لوكا مودريتش- أوريلين تشواميني- أردا جولر- داني سيبايوس- تشيما.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور- كيليان مبابي- رودريجو جوس- إندريك فيليبي- إبراهيم دياز.

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