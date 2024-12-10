تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

استقر الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد على تشكيل المرينجي للمواجهة المرتقبة أمام فريق أتالانتا في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحل فريق الكروي الأول بـ نادي ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على منافسه نادي أتالانتا في إطار مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وستنطلق مواجهة ريال مدريد بقيادة مدربه أنشيلوتي أمام منافسه نادي أتالانتا اليوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر الجاري ضمن مباريات الجولة الـ6 من بطولة دوري الأبطال.

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

وستبدأ صافرة لقاء ريال مدريد أمام فريق أتالانتا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية والثانية عشر منتصف الليل بالإمارات العربية المتحدة.

ريال مدريد- دوري أبطال أوروبا

وستذاع مواجهة ريال مدريد أمام فريق أتالانتا الإيطالي الليلة عبر قنوات "بي إن سبورت" القطرية المالكة الحصرية لحقوق بث مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا، في أفريقيا والشرق الأوسط

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد أتالانتا

ويعرض " الموجز " تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام فريق أتالانتا ببطولة دوري الأبطال على النحو التالي:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: فاسكيز، تشواميني، روديجر، فيران جراسيا.

خط الوسط: فالفيردي، جود بيلينجهام، لوكا مودريتش.

خط الهجوم: رودريجو، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

ويدخل ريال مدريد المباراة محتلًا المرتبة الـ24 برصيد 6 نقاط من 5 مباريات بواقع انتصارين و ثلاث هزائم.

في المقابل يدخل أتالانتا هذا اللقاء وهو في المركز الـ5 برصيد 11 نقطة من 5 مباريات بواقع ثلاث انتصارات والتعادل في مناسبتين.

قائمة ريال مدريد أمام أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا- أندريه لونين- سيرجيو ميستيري.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز- فاييخو- فران جارسيا- أنطونيو روديجر- يوسف- راؤول أسينسيو- دافيد خيمينيز.

وسط الميدان: جود بيلينجهام- فيديريكو فالفيردي- لوكا مودريتش- أوريلين تشواميني- أردا جولر- داني سيبايوس- تشيما.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور- كيليان مبابي- رودريجو جوس- إندريك فيليبي- إبراهيم دياز.

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