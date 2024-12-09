قرعة كأس ملك إسبانيا.. تعرف على منافسي ريال مدريد وبرشلونة

أسدلت قرعة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم لدور الـ32 التقي أقيمت اليوم الأثنين الستار عن وقوع نادي ريال مدريد في مواجهة ثقيلة ضد أحد أندية التصنيف الرابع.

وأسفرت قرعة كأس ملك إسبانيا عن مواجهة تجمع بين ريال مدريد ونظيره ديبورتيفا مينيرا أحد أندية التصنيف الرابع، بينما يلتقي غريمه التقليدي برشلونة منافسه أود بارباسترو للموسم الثاني على التوالي.

تفاصيل قرعة كأس ملك إسبانيا موسم 2024/2025

وأقيمت مراسم كأس ملك إسبانيا في الثانية ظهر اليوم الأثنين بتوقيت القاهرة والثالثة بتوقيت مكة المُكرمة، بمقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم في قاعة لويس أراجونيس

ولم يشهد الدور الثاني من مسابقة كأس ملك إسبانيا أي فاجآت، مع نجاح فالنسيا، أتلتيكو مدريد، بالإضافة إلى فريقي إشبيلية وريال سوسيداد في الصعود لهذا الدور.

كأس ملك إسبانيا

واستثنى الاتحاد الإسباني قطبي الكرة الإسبانية، ريال مدريد وبرشلونة، من المشاركة في الدور الأول من المسابقة المحلية.

وشارك في هذا الدور التمهيدي أتلتيكو مدريد ليشارك كبار الليجا بشكل طبيعي بداية من دور الـ32.

ويرصد " الموجز" نتائج قرعة دور الـ32 من مسابقة كأس ملك إسبانيا لموسم 2024/2025

تصنيف الفرق المشاركة في دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا



التصنيف الأول: ريال مدريد، برشلونة، أتلتيك ومايوركا.

التصنيف الثاني: بلد الوليد، سيلتا، لاس بالماس، بيتيس، رايو، ليجانيس، فالنسيا، أتلتيكو، أوساسونا، خيتافي، إشبيلية وريال سوسيداد.

التصنيف الثالث : إلتشي، غرناطة، ويسكا، ألميريا، إلدينسي، راسينغ، تينيريفي، قرطاجنة، راسينغ دي فيرول.

التصنيف الرابع : أورينس، ماربيا، بونفيرادينا.

التصنيف الخامس: بارباسترو، لوجرونييس، بونتيفيدرا، ديبورتيفا مينيرا.

نتائج قرعة كأس ملك إسبانيا موسم 2024/2025

بارباسترو - برشلونة.

بونتيفيدرا - مايوركا. وسيسافر وصيف الكأس إلى باسارون.

ديبورتيفو مينيرا - ريال مدريد .

أتلتيك بيلباو ضد يو دي لوجرونييس.

ماربيا - أتلتيكو مدريد .

أورينس - ريال بلد الوليد.

بونفيرادينا - ريال سوسيداد.

غرناطة - خيتافي

هويسكا - ريال بيتيس بالومبي

راسينغ سانتاندير - سيلتا فيغو

سباق فيرول-رايو فاليكانو

ألميريا - إشبيلية

إلتشي - لاس بالماس

قرطاجة - ليجانيس

تينيريفي - أوساسونا

وسيكون نظام اللقاءات في دور الـ32 عبارة عن مباراة واحدة وستقام على ملعب فريق الفئة الأدنى.

وستنطلق مباريات دور الستة عشرة ستقام بين يومي 4 و5 يناير، بينما ستكون مباريات دور الثمانية في 15 يناير ، ودور ربع النهائي في الخامس من فبراير.

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