خاص.. مصطفى محمد يحسم جدل انتقاله لـ النادي الأهلي

حسم اللاعب مصطفى محمد نجم نادي نانت الفرنسي قراره النهائي بخصوص الانضمام إلى صفوف النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي المقبل.

وارتبط اسم اللاعب مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي بقوة من الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي لتدعيم صفوف المارد الأحمر في كأس العالم للأندية.

ويسعى فريق النادي الأهلي إلى ضم أكثر من لاعب مميز في الفترة المقبلة بناءً على رغبة السويسري مارسيل كولر قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية خلال شهر يونيو المقبل.

مصطفى محمد يرفض الانتقال لـ النادي الأهلي

وعلم " الموجز" أن مصطفى محمد يُفضل البقاء في أوروبا حيث يريد الاستمرار في تجربته الإحترافية خاصًة أنه لديه ما يؤهله للعب في أكبر أندية القارة العجوز خلال المرحلة القادمة.

وأكدت المصادر أن مصطفى محمد يُريد خوض تجربة أوروبية جديدة حال رحيله عن صفوف نادي نانت الفرنسي رافضًا فكرة العودة إلى الدوري المصري عبر بوابة النادي الأهلي في الوقت الحالي.

مصطفى محمد - منتخب مصر

وأشارت المصادر أن مصطفى محمد لازال لم يحسم قراره النهائي بخصوص رحيله عن نانت الفرنسي في الشتاء المقبل أو الصيف القادم على الرغم من تلقيه بعض العروض الأوروبية.

وكان نادي ليستر سيتي قد وضع اسم مصطفى محمد على رأس اهتماماته في الصيف الماضي إلى أن ضيق الوقت تسبب في تعثر صفقة انتقال مهاجم منتخب مصر إلى النادي الإنجليزي.

وكان مصطفى محمد قد رحل عن صفوف نادي الزمالك في عام 2020 بعد تلقيه عرضًا من صفوف نادي جالطة سراي التركي قبل أن يرحل عنه بعد مدة قصيرة لـ نانت الفرنسي.

ويستعد فريق الأهلي إلى إبرام صفقات قوية خلال المرحلة القادمة بناءً على طلب السويسري مارسيل كولر استعدادًا لمنافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025.



نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2025

المجموعة الأولى: بالميراس - بورتو - النادي الأهلي - إنتر ميامي

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان - أتلتيكو مدريد - بوتافوجو - سياتل ساوندرز

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ - أوكلاند سيتي - بوكا جونيورز - بنفيكا

المجموعة الرابعة: فلامنجو - الترجي - تشيلسي - كلوب ليون

المجموعة الخامسة: ريفر بليت - أوراوا ريد - مونتيري - إنتر

المجموعة السادسة: فلومينينسي - بوروسيا دورتموند - ماميلودي صن داونز

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي - الوداد - العين - يوفنتوس

المجموعة الثامنة: ريال مدريد - الهلال - باتشوكا - سالزبورج

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