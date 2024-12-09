منافس الأهلي.. موعد مباراة بوتافوجو ضد باتشوكا بكأس إنتركونتيننتال والقنوات الناقلة

يترقب النادي الأهلى مباراة بوتافوجو ريجاتاس البرازيلي ضد نظيره باتشوكا المكسيكي، في المواجهة التي تجمع الفريقين على ملعب 974 في الدوحة، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال.

موعد مباراة بوتافوجو ضد باتشوكا

تنطلق مباراة بوتافوجو ريجاتاس البرازيلي ضد نظيره باتشوكا المكسيكي في الساعة السابعة مساء بعد غد الأربعاء بتوقيت القاهرة علي أن يواجه الفائز من هذه المباراة النادي الأهلي في نصف نهائي البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة بوتافاجو ضد باتشوكا

يمكنك متابعة مباراة بوتافاجو ضد باتشوكا عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت القطرية التي تمتلك حقوق بث مباريات كأس إنتركونتيننتال، و تحديدا عبر شاشة قناة بي ان سبورت 2.

بوتافوجو ضد باتشوكا

قائمة الأهلي المشاركة في كأس إنتركونتيننتال

يرصد الموجز قائمة النادي الأهلي التي تغادر غدًا الثلاثاء إلى قطر، استعدادا لخوض كأس إنتركونتيننتال التي تقام في قطر خلال الفترة من 11 إلى 18 ديسمبر 2024، ويستضيفها استاد 974 في الدوحة

وتضم القائمة العناصر الأتية:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفي مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح، عمر كمال عبدالواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، كريم الدبيس، يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، عمرو السولية، إمام عاشور، عمر الساعي، طاهر محمد طاهر، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا وكريم نيدفيد ومصطفى أبو الخير.

خط الهجم: محمود كهربا، وسام أبو علي، بيرسي تاو، رضا سليم، حسين الشحات وسمير محمد ومحمد عبدالله.

موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس انتر كونتيننتال

يواصل فريق الأهلي استعداداته لمباراته القادمة ضد الفائز من مواجهة بوتافوجو البرازيلي ضد نظيره باتشوكا المكسيكي، في الثامنة مساء السبت المقبل 14 ديسمبر في نصف نهائي كأس إنتر كونتيننتال.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة كأس التحدي

ويقدم لكم الموجز، تشكيل فريق الأهلي المتوقع ضد نظيره ضد الفائز من مواجهة بوتافوجو البرازيلي ضد نظيره باتشوكا المكسيكي ويأتي كالأتي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: يحيى عطية الله،رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق

خط الوسط: مروان عطية ، أفشة ، إمام عاشور

خط الهجوم: حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، وسام أبو علي

اقرأ أيضًا:

جوردن واتسون لـ الموجز: مجموعة أوكلاند سيتي ملحمية وسعداء بمواجهة بايرن ميونخ

باولو كامبوس يكشف لـ الموجز سر تراجع أداء ريال مدريد واختفاء خطورة كيليان مبابى