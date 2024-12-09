مواعيد مباريات كأس رابطة الأندية المصرية 2024-2025.. الجدول بالكامل

يقدم لكم موقع وجريدة الموجز، جدول مواعيد مباريات كأس رابطة الأندية المصرية 2024-2025، المقرر انطلاقها مساء يوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر الجاري.

وشهد جدول مواعيد مباريات كأس رابطة الأندية المصرية بنسختها الحديثة، على مواجهات نارية، والتي كان من المقرر أن يفتتحها الأهلي بمواجهة إنبي، ولكن تم تأجيل هذا اللقاء.

مواعيد مباريات رابطة الأندية المصرية

ويأتي جدول مواعيد مباريات كأس رابطة الأندية المصرية كالآتي:

الإسماعيلي ضد حرس الحدود - 11 ديسمبر - الساعة 5 مساءً.

الجونة ضد سموحة - 11 ديسمبر - الساعة 5 مساءً.

مودرن سبورت ضد بتروجيت - 11 ديسمبر - الساعة 8 مساءً.

سيراميكا كليوباترا ضد البنك الأهلي - 11 ديسمبر - الساعة 8 مساءً.

فاركو ضد طلائع الجيش - 12 ديسمبر - الساعة 5 مساءً.

غزل المحلة ضد زد - 12 ديسمبر - الساعة 8 مساء.

بيراميدز ضد الاتحاد السكندري - 17 ديسمبر - الساعة 7 مساءً.

مواعيد مباريات الجولة الثانية من كأس رابطة المحترفين

سموحة × بتروجيت - 18 مارس 2025 - الساعة 9 مساءً.

البنك الأهلي × غزل المحلة، 18 مارس 2025، الساعة 9 مساءً.

المصري × زد، 19 مارس 2025، الساعة 9 مساءً.

الزمالك × الجونة، 19 مارس 2025، الساعة 9 مساءً.

مواعيد مباريات الجولة الثالثة لـ كأس الرابطة المصرية

إنبي ضد فاركو - 22 مارس 2025 - الساعة 9 مساءً.

الاتحاد السكندري ضد حرس الحدود - 22 مارس 2025 - الساعة 9 مساءً.

الأهلي ضد طلائع الجيش - 22 مارس 2025 - الساعة 9 مساءً.

الإسماعيلي ضد بيراميدز - 23 مارس 2025 - الساعة 9 مساءً.

سيراميكا كليوباترا ضد غزل المحلة - 23 مارس 2025 - الساعة 9 مساءً.

مودرن سبورت ضد سموحة - 23 مارس 2025 - الساعة 9 مساءً.

البنك الأهلي ضد المصري - 24 مارس 2025 - الساعة 9 مساءً.

الزمالك ضد بتروجيت - 24 مارس 2025 - الساعة 9 مساءً.

الأهلي - كأس رابطة الأندية المصرية

مواعيد مباريات الجولة الرابعة لكأس رابطة الأندية المصرية

الثلاثاء 1 أبريل 2025 / بتروجيت × الجونة، الساعة 5 مساءً.

زد × البنك الأهلي، الساعة 8 مساءً.

الأربعاء 2 أبريل 2025 / الزمالك × مودرن سبورت، الساعة 5 مساءً.

المصري × سيراميكا كليوباترا، الساعة 8 مساء.

مواعيد مباريات الجولة الخامسة من كأس الرابطة

الثلاثاء 22 أبريل 2025 / الأهلي × فاركو، الساعة 5 مساء.

طلائع الجيش × إنبي، الساعة 5 مساءً / الثلاثاء 22 أبريل 2025

بيراميدز × حرس الحدود، الساعة 8 مساءً / الثلاثاء 22 أبريل 2025

الإسماعيلي × الاتحاد السكندري، الساعة 8 مساءً / الثلاثاء 22 أبريل 2025

الزمالك × سموحة، الأربعاء 23 أبريل 2025، الساعة 5 مساءً.

الجونة × مودرن سبورت،الأربعاء 23 أبريل 2025، الساعة 5 مساءً.

زد × سيراميكا كليوباترا، الأربعاء 23 أبريل 2025 ، الساعة 8 مساءً.

غزل المحلة × المصري،الأربعاء 23 أبريل 2025، الساعة 8 مساءً.

اقرأ أيضًا:

عزيز بنيج يكشف لـ الموجز فرص تأهل العرب في مونديال الأندية وتميمة الحظ

أسطورة المغرب لـ الموجز: مهمة الوداد صعبة في كأس العالم وديناميكية السيتي لا تنتهي