اعتداء على المدرب واعتزال.. القصة كاملة لواقعة لاعب المنصورة في مباراة المقاولون

شهدت واقعة اعتداء أحمد شاهين لاعب المنصورة على مدربه، جدل كبير خلال الساعات القليلة الماضية، والتي ترتب عليها قرارات مثيرة، ويرصيد لكم الموجز القصة كاملة فيما يلي.

أقيم مساء اليوم الاثنين، مباراة المقاولون العرب ضد المنصورة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر بطولة دوري المحترفين المصري بهذا الموسم 2024-2025.

وحدث شجار عنيف بين أحمد شاهين لاعب المنصورة ومدربه علاء نوح، وتحديدًا في الدقيقة 72، وذلك بعدما قرر الأخير استبدال اللاعب بعد مشاركته لمدة 10 دقائق فقط.

لاعب المنصورة يعتدي على مدربه

وسيطر الغضب على أحمد شاهين لاعب المنصور بعد قرار تبديله، ورفض الخروج من أرض الملعب، من جانبه قرر حكم المباراة إيقاف اللقاء حتى مغادرة الاعب من أرض الملعب.

وجرى لاعب المنصور نحو مدربه علاء نوح، وقام بالاعتداء عليه، في حدث مثير وغير لائق في الملاعب المصرية.

لاعب المنصورة يعتدي على مدربه

أول تعلق من علاء نوح بعد اعتداء لاعب المنصور عليه

وعلق علاء نوح على واقعة اعتداء لاعب المنصورة عليه، من خلال تصريحاته عبر قناة «أون تايم سبورتس».

وقال مدرب المنصورة: “ أنا حزين للغاية من سلوك، موضحًا، أحمد شاهين، شارك كبديل ولم ينفذ التعليمات، لهذا جرى استبداله، هو يتحمل ما فعله من سلوكيات، ويجب على أي لاعب تقبل قرارات المدير الفني”.

وأضاف: "كما أنه لا ينفذ اللاعب التعليمات في التدريبات، وهذا أمر خطأ، مؤكدا أن أحمد شاهين من أبناء نادي المنصورة.

وشدد “ أنا مستمر في عملي مديرا فنيا لفريق المنصورة، ومجلس إدارة النادي يعلم أنه تولي المسؤولية في ظروف صعبة، وعند العودة إلى المنصورة سيكون هناك جلسة مع المجلس، وأن تحت أمرهم في كل شيء”.

أول تعليق من شقيق لاعب المنصورة بعد واقعة مباراة المقاولون العرب

وأصدر محمد شاهين لاعب نادي وي وشقيق أحمد شاهين لاعب المنصورة بيانًا، عبر صفحته على منصة التواصل الاجتماعي الفيسبوك يعلق من خلاله على

وكتب شقيق لاعب المنصورة، “اولا أنا بتاسف لكابتن علاء نوح المحترم على اللي حصل من أحمد، بس حضرتك عارف ومتأكد حب أحمد وغيرته على فريق بلده المنصورة”.

وأضاف: “هو أكتر لاعب شايل الهم والقرف اللي من أول السنة، وحضرتك عارف الضغوط اللي هو فيها من كل حاجة، وتعب أخويا وولدتي دي لوحدها ضغوط، وحضرتك أنت خسران 3، اه ده قرارك وأنت حر بس حضرتك جيت على أحمد كتير، من أول ما مسكت الفرقة”.

وأتم: : “أخيرا أنا بتاسف لجمهور المنصورة والكورة المصرية كلها، ده لاعب عنده 19 سنة، حرام كل الضغوط دي من الإعلام والصفحات، وكل الناس، بجد حرام”.

لاعب المنصورة يعلن اعتزاله كرة القدم

وقرر محمد بسيوني، رئيس مجلس إدارة نادي المنصورة، إيقاف أحمد شاهين وإحالته للتحقيق، بعد اعتداء اللاعب على مدربه، أكد أن علاء نوح مستمر في منصبه.

وأعلن أحمد شاهين لاعب المنصورة، اعتزاله كرة القدم نهائيًا بعد واقعة الاعتداء على مدربه، من خلال منشور عبر صفحته الشخصية على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتب لاعب المنصورة: “أولا أعتذر لجماهير نادي المنصورة ولمجلس إدارة النادي، وأتمنى التوفيق للكيان الكبير، وسأبقى محبا ومشجعا لبلدي”.

واختتم: “قررت عدم لعب كرة القدم نهائيا، ولو أنا اتصرفت بشكل خاطئ فهذا أمر خارج عن إرادتي، وأتمنى أي حد يضع نفسه مكاني”.

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