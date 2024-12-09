ينتظر متابعو ومحبو الساحرة المستديرة في مختلف الأنحاء، موعد مباراة ليفربول ضد جيرونا في بطولة دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة لها.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بقيادة مدرب أرني سلوت، مع منافسه جيرونا الإسباني، ضمن فعاليات الجولة السادسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا بنسختها الجديدة.

ويرصد لكم موقع الموجز، موعد مباراة ليفربول ضد جيرونا في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة لها، بجانب التشكيل المتوقع وقائمة الريدز.

موعد مباراة ليفربول ضد جيرونا

وتحدد موعد مباراة ليفربول وجيرونا في دوري أبطال أوروبا، وهو يوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2024، في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، وعند الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وجيرونا

وتبث أحداث مباراة ليفربول وجيرونا، عبر شاشة بي إن سبورت، وهي المسؤولة عن نقل مباريات دوري أبطال أوروبا حصريًا في الشرق الأوسط وأفريقيا.

موعد مباراة ليفربول ضد جيرونا والقنوات الناقلة

تشكيل ليفربول ضد جيرونا

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل ليفربول ضد جيرونا على هذا النحو:

في حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوانساه، فان دايك، روبرتسون.

الوسط: جرافنبرخ، كورتيس جونز، دومينيك سوبوسلاي.

الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

تشكيل جيرونا المتوقع ضد ليفربول

حراسة المرمى: باولو جازانيجا.

خط الدفاع: دافيد لوبيز، لاديسلاف كرييتشي، دالي بليند.

الوسط: أرنو مارتينيز، دوني فان دي بيك، اوريول روميو، إيفان مارتن، ميجيل جوتيريز.

الهجوم: بريان جيل، بويان ميوفسكي.

قائمة ليفربول لمواجهة جيرونا

وأعلن أرني سلوت منذ قليل، عن قائمة ليفربول التي يخوض بها مواجهة جيرونا وجاءت كالآتي..

حراسة المرمى: أليسون بيكر- كيليهر- جاروس.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد- جو جوميز- كوانساه- فيرجيل فان دايك- أندي روبيرتسون- نوريس- ماكنويل.

وسط الملعب: إندو واتارو- كورتس جونز- دومينيك سوبوسلاي- هارفي إيليوت- ريان جرافنبيرخ.

خط الهجوم: كودي جاكبو- لويس دياز- داروين نونيز- محمد صلاح.

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