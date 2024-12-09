نجم الدوري الإسكتلندي على أعتاب ليفربول بفرمان سلوت

يبحث نادي ليفربول التعاقد مع أسماء جديدة في الميركاتو الشتوي المقبل بناءً على طلب الهولندي أرني سلوت المدير الفني.

ويدخل نادي ليفربول الإنجليزي في سباق مع بعض الأندية الإنجليزية الأخرى من أجل التعاقد مع لينون ميلر، لاعب نادي ماذرويل الاسكتلندي، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ليفربول يستهدف التعاقد مع ميلر

ذكر موقع "CaughtOffside" أن ميلر يستحوذ على اهتمام أندية نيوكاسل وبرايتون وساوثهامبتون، وأن ليفربول ينوي التحرك بسرعة لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ووفقًا للموقع، قد يقدم ليفربول عرضًا يصل إلى 10 ملايين يورو لضم ميلر، وهو مبلغ كبير يمكن أن يعزز وضعية نادي ماذرويل المالية.

لينون ميلر- ليفربول

وأضاف الموقع أن أرني سلوت ، المدير الفني لفريق ليفربول، يقوم بعمل رائع حاليًا، ولكنه يسعى للبناء للمستقبل نظرًا لوجود بعض اللاعبين ذوي التقدم في السن في بعض المراكز.

يبدو أن تعاقد ميلر قد يكون حلا ذكيًا على المدى الطويل لـ ليفربول خاصًة في ظل اقتراب عدد من لاعبي ليفربول الرحيل عن أسوار الريدز في مقدمتهم الدولي المصري محمد صلاح

وفي سياق اخر ، تقدم تشيلسي إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، متفوقًا على أرسنال الثالث برصيد 29 نقطة، في حين يحتل ليفربول صدارة الجدول بـ 35 نقطة، حيث تأجلت مباراتهم في الجولة الحالية ضد إيفرتون بسبب سوء الأحوال الجوية.



ترتيب الدوري الإنجليزي موسم 2024/2025



يرصد الموجز، ترتيب الدوري الإنجليزي، قبل مباريات الجولة الـ16 على النحو التالي:



1- نادي ليفربول - 35 نقطة

2. تشيلسي، 31 نقطة.

2. أرسنال ، 29 نقطة

4. مانشستر سيتي، 27 نقطة.

5. نوتينجهام، 25 نقطة.

6. أستون فيلا، 25 نقطة.

7. برايتون، 24 نقطة.

8. بورنموث، 24 نقطة.

9. برينتفورد، 23 نقطة.

10. فولهام، 23 نقطة.

11. توتنهام، 20 نقطة.

12. نيوكاسل، 20 نقطة.

13. مانشستر يونايتد، 19 نقطة.

14. وست هام، 15 نقطة.

15. إيفرتون، 14 نقطة.

16. ليستر سيتي، 14 نقطة.

17.كريستال بالاس، 13 نقطة.

18. إيبسويتش تاون، 9 نقاط.

19. وولفرهامبتون، 9 نقاط.

20. ساوثهامبتون، 5 نقاط.

موعد مباراة ليفربول ضد جيرونا

ويستعد فريق الكرة الأول بـ نادي ليفربول للمواجهة المرتقبة أمام منافسه نادي جيرونا في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا .

وستنطلق مواجهة ليفربول أمام جيرونا في إطار مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوربوا غدًا الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة إلاربع مساءً.



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