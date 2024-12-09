يبحث عشاق كرة القدم العالمية، عن موعد مباراة ريال مدريد ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة لها، وهذا ما يرصده لكم موقع الموجز فيما يلي.

يتواجه الفريق الأول الكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني مع منافسه أتالانتا الإيطالي، في إطار منافسات الجولة السادسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا بموسم 2024-2025.

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتالانتا

يوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2024، هو موعد مباراة ريال مدريد ضد أتالانتا المرتقب في دوري الأبطال، والتي يستضيفها ملعب أتليتي أزوري إيطاليا.

وتنطلق مباراة ريال مدريد ضد أتالانتا، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، كما تبدأ عند الساعة الثانية عشر في أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتالانتا

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتالانتا في دوري الأبطال، هي شبكة بي إن سبورت القطرية الناقل الحصري لمباريات البطولة العالمية.

ويأتي ترددد قنوات بي إن سبورت عبر الأقمار الصناعية المختلفة، كالآتي..

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566.

الاستقطاب- عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد القناة 11054.

الاستقطاب- أفقي.

الترميز 27500.

تصحيح الخطأ 2/3.

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتالانتا والقنوات الناقلة

معلق مباراة ريال مدريد وأتالانتا في دوري أبطال أوروبا

وأسندت مهمة التعليق على مباراة ريال مدريد القادمة في دوري أبطال أوروبا إلى المميز عامر الخوذيري عبر قناة beIN Sports 1.

قائمة ريال مدريد ضد أتالانتا

وكشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد عن قائمة الملكي التي يخوض بها هذا اللقاء الأوروبي.

وجاءت قائمة ريال مدريد ضد أتالانتا على النحو التالي..

حراسة المرمى: تيبو كورتوا- أندريه لونين- سيرجيو ميستيري.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز- فاييخو- فران جارسيا- أنطونيو روديجر- يوسف- راؤول أسينسيو- دافيد خيمينيز.

خـط الوسط: جود بيلينجهام- فيديريكو فالفيردي- لوكا مودريتش- أوريلين تشواميني- أردا جولر- داني سيبايوس- تشيما.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور- كيليان مبابي- رودريجو جوس- إندريك فيليبي- إبراهيم دياز.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أتالانتا

ومن المنتظر أن يأتي تشكيل ريال مدريد ضد أتالانتا على هذا النحو:

في حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: ميندي، روديجر، تشواميني، فاسكيز.

الوسط: مودريتش، فالفيردي، أردا جولر.

وفي الهجوم: بيلينجهام، كيليان مبابي، إبراهيم دياز “فينيسيوس جونيور”.

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