موعد سفر زيزو للمغرب للمنافسة على جائزة أفضل لاعب بأفريقيا

يغادر أحمد سيد "زيزو"، نجم نادي الزمالك، إلى المغرب بعد مباراة الفريق أمام المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك للمشاركة في حفل توزيع جوائز الأفضل في القارة الأفريقية لعام 2024، والذي سيُقام في 16 ديسمبر الجاري.

يعد هذا الحدث من أبرز المحافل الرياضية التي تجمع نخبة من أفضل اللاعبين والمدربين في القارة السمراء وفي السطور التالية يستعرض لكم المجز تفاصيل هذا الحفل.

زيزو ينافس على جائزة أفضل لاعب أفريقي

أحمد سيد زيزو يتنافس على جائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا لعام 2024، في مواجهة قوية مع ثنائي الأهلي، حسين الشحات ومصطفى شوبير.

ويعتبر زيزو أحد أبرز النجوم في الفريق الأبيض، حيث قدم أداءً مميزًا خلال الفترة الأخيرة، سواء على مستوى البطولات المحلية أو القارية.

كما يسافر نجم الزمالك إلى المغرب بعد لقاء فريقه مع المصري، المقرر في 15 ديسمبر، للمشاركة في هذه الفعالية الرياضية المهمة.

زيزو

تمثيل مصري قوي في حفل جوائز كاف

سيكون للكرة المصرية حضور قوي في حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) هذا العام، حيث يمثل قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، في فئات مختلفة.

إضافة إلى أحمد زيزو، يتنافس حسين الشحات على جائزة أفضل لاعب في القارة، في حين يشارك مصطفى شوبير في المنافسة على جائزتي أفضل حارس مرمى وأفضل لاعب داخل القارة.

كما ينافس مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، على جائزة أفضل مدرب في أفريقيا لعام 2024.

السباق على جائزة أفضل نادٍ أفريقي

تشهد جائزة أفضل نادٍ أفريقي هذا العام منافسة شديدة بين النادي الأهلي ونادي الزمالك، بعد النتائج المبهرة التي حققها الفريقان في البطولات القارية.

الزمالك، الذي توج بلقبي كأس الكونفدرالية الأفريقية والسوبر الأفريقي في النسخة الماضية، يطمح في الحفاظ على مكانته القارية وتعزيز حضوره في الساحة الإفريقية.

أما الأهلي، فقد فاز بلقب دوري أبطال أفريقيا هذا العام، مما يضعه في مركز قوي للمنافسة على نفس الجائزة.

نتائج مبهرة في عام حافل

العام الجاري كان حافلاً للكرة المصرية على الصعيد القاري، حيث حقق النادي الأهلي نجاحًا لافتًا في دوري الأبطال، فيما استطاع الزمالك أن يعزز رصيده من الألقاب في البطولات الأفريقية، مما يجعل السباق على الجوائز هذا العام أكثر إثارة.

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