دعوه لكريستيانو رونالدو من الترجي لتمثيله في كأس العالم للأندية ما القصة؟

أثار المدافع الدولي التونسي السابق، عربي جابر، موجة من الجدل بعدما اقترح فكرة انضمام كريستيانو رونالدو على سبيل الإعارة لنسور قرطاج خلال فترة كأس العالم للأندية المقررة في 2025.

وفي السطور التالية يستعرض لكم الموجز كل ما قاله عربي جابر حول فكرة انضمام كريستيانو رونالدو على سبيل الإعارة للترجي خلال فترة كأس العالم للأندية المقررة في 2025.

الدعوة التي أطلقها جابر خلال ظهوره في برنامج "الحوار سبورت" على قناة "الحوار التونسي" لم تكن مجرد اقتراح رياضي عادي، بل شكلت مادة خصبة للنقاش حول قدرة الأندية العربية على التعاقد مع النجوم العالميين، ومدى تأثير مثل هذه الانتقالات على مستوى المنافسة في البطولة العالمية.

عربي جابر: الترجي قادر على جلب رونالدو

في تصريحاته المثيرة عبر برنامج "الحوار سبورت"، قال جابر: "كل لاعب كبير يتمنى اللعب في مونديال الأندية. الترجي التونسي فريق عظيم، والانضمام إليه سيكون شرفًا لأي نجم، بمن فيهم كريستيانو رونالدو".

وأكد جابر أن رئيس الترجي، حمدي المدب، يمتلك الإمكانيات المالية اللازمة لجلب النجم البرتغالي، على الأقل لمدة قصيرة خلال فترة كأس العالم للأندية.

وأضاف جابر: "لو كان الترجي قادرًا على توفير بيئة مناسبة للاعبين كبار، فإن رونالدو قد يكون مهتمًا بالانضمام لفريق مثل الترجي، خاصة في حدث عالمي بحجم كأس العالم للأندية".

ورغم أن تصريحات جابر أثارت ضحكًا في الاستوديو، إلا أنه تمسك برأيه، معتبرًا أن الفريق قادر على التعاقد مع رونالدو لتحقيق نجاح كبير في البطولة.

رونالدو

ردود الفعل.. فكرة غير قابلة للتحقق

لم تتأخر ردود الأفعال على تصريحات جابر، حيث اعتبر البعض أن الفكرة تبقى بعيدة عن الواقع.

أسامة السلامي، لاعب منتخب تونس السابق والنجم الإفريقي، علق قائلاً: "من المستحيل أن يأتي كريستيانو رونالدو للعب في الترجي مع لاعبين آخرين بمستويات أقل، إذا أراد الترجي أن يضم رونالدو، فعليه أن يتعاقد مع كامل فريق النصر السعودي".

تصريحات السلامي سلطت الضوء على التحديات الكبيرة التي قد يواجهها الترجي في محاولة جذب لاعب بحجم رونالدو، خاصة في ظل الفجوة الكبيرة بين مستويات اللاعبين في الأندية العربية ونظرائهم في الأندية الأوروبية الكبرى.

وبينما يظل البعض يشكك في قدرة الأندية العربية على ضم النجوم العالميين مثل رونالدو، تبقى الفكرة جزءًا من النقاش حول آفاق تطوير كرة القدم في المنطقة العربية، وكيفية مواجهة تحديات المنافسة على المستوى القاري والدولي.

رونالدو

كأس العالم للأندية 2025

تستعد بطولة كأس العالم للأندية 2025 لتكون الأكثر إثارة في تاريخها، إذ ستشهد مشاركة 32 فريقًا من مختلف أنحاء العالم، وهو ما سيضاعف من حدة التنافس على لقب البطولة.

ومن المنتظر أن تشارك خمسة أندية عربية في هذه النسخة، وهي الترجي التونسي، الأهلي المصري، الوداد المغربي، العين الإماراتي، والهلال السعودي.

وستكون البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة بين 15 يونيو و13 يوليو 2025، فرصة ذهبية للأندية العربية لإثبات وجودها على الساحة العالمية، وتقديم مستويات عالية أمام الأندية الكبيرة من جميع القارات.

هذه المشاركة الواسعة تجعل من التعاقد مع لاعبين كبار مسألة حيوية بالنسبة للأندية العربية، إذا أرادت أن تكون قادرة على المنافسة بجدية.

هو ما دفع عربي جابر للتفكير في تعزيز صفوف الترجي التونسي بلاعب من طراز عالمي مثل كريستيانو رونالدو، الذي يعتبر من أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم.

ترجي تونس في كأس العالم للأندية 2025

من المقرر أن يلعب الترجي التونسي في المجموعة الرابعة من كأس العالم للأندية 2025، حيث سيواجه فرقًا قوية مثل فلامنجو البرازيلي، وتشيلسي الإنجليزي، وكلوب ليون المكسيكي.

هذه المجموعة تعد واحدة من أصعب المجموعات في البطولة، ما يضع ضغطًا كبيرًا على الفريق التونسي من أجل الاستعداد بشكل مثالي لهذه التحديات.

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