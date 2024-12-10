تشكيل ليفربول أمام جيرونا في دوري أبطال أوروبا.. موقف محمد صلاح

استقر أرني سلوت المدير الفني لـ ليفربول الإنجليزي على تشكيل فريقه للمواجهة المرتقبة ضد نظيره جيرونا الإسباني في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحل فريق الكروي الأول بـ نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح ضيفًا ثقيلًا على منافسه نادي جيرونا الإسباني في الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب "مونتيليفي".

موعد مباراة ليفربول ضد جيرونا في دوري أبطال أوروبا

وستنطلق مواجهة ليفربول الإنجليزي بقيادة محمد صلاح أمام منافسه بطل إسبانيا اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر الجاري ضمن مباريات الجولة الـ6 من بطولة دوري الأبطال.

وستبدأ صافرة لقاء ليفربول أمام فريق جيرونا الإسباني في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية والثانية عشر منتصف الليل بالإمارات العربية المتحدة.

ليفربول دوري أبطال أوروبا

وستبث مواجهة ريال مدريد أمام فريق أتالانتا الإيطالي الليلة عبر قنوات "بي إن سبورت" القطرية المالكة الحصرية لحقوق بث مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا، في أفريقيا والشرق الأوسط.

ويسعى فريق ليفربول إلى مواصلة الانتصارات في بطولة دوري أبطال أوروبا من أجل تعزيز صدارته للتأهل مباشرًة للدور التالي والمنافسة بقوة على حصد اللقب القاري.

تشكيل ليفربول المتوقع ضد جيرونا في دوري أبطال أوروبا

ويعرض " الموجز " تشكيل الليفر أمام فريق جيرونا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جوميز، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: جرافنبرخ، كورتيس جونز.

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح، سوبوسلاي، لويس دياز.

خط الهجوم: كودي جاكبو.

ويدخل ليفربول بقيادة مدربه الهولندي سلوت هذه المباراة متصدرًا الترتيب العام لدوري الأبطال برصيد 15 نقطة بالعلامة الكاملة، بينما يحتل جيرونا المركز 30 من انتصار وحيد و4 هزائم.

قائمة ليفربول ضد جيرونا في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: أليسون بيكر- كيليهر- جاروس.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد- جو جوميز- كوانساه- فيرجيل فان دايك- أندي روبيرتسون- نوريس- ماكنويل.

وسط الميدان: إندو واتارو- كورتس جونز- دومينيك سوبوسلاي- هارفي إيليوت- ريان جرافنبيرخ.

خط الهجوم: كودي جاكبو- لويس دياز- داروين نونيز- محمد صلاح

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