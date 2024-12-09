الموعد الجديد لمباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

يترقب عشاق الكرة الإنجليزية مباراة ليفربول ضد مانشسترسيتي باعتبارها قمة الكرة الإنجليزية خلال السنوات الأخيرة وقد أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء اليوم الإثنين، عن تعديل موعد المباراة التي تجمعهما في الدور الثاني لمسابقة البريميرليج.

وجاء التعديل ليشمل مباريات فريق ليفربول خلال شهر فبراير القادم، أمام كل من مانشستر سيتي وولفرهامبتون ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي موسم 2024-2025.

الموعد الجديد لمباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول

شمل تعديل رابطة الدوري الإنجليزي مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون التي تحركت من يوم السبت الموافق 15 فبراير، ليتم تأجيلها إلى يوم 16 من الشهر ذاته.

وكان من المقرر أن تقام مباراة ليفربول ومانشستر سيتي يوم السبت، الموافق 22 فبراير، إلى يوم الأحد الموافق 23 فبراير.

ليفربول يسعي لتجاوز عقبة جيرونا بدوري الأبطال

من ناحية أخري يترقب عشاق الريدز، مواجهة ليفربول ضد جيرونا، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدور الأول لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025.

موعد مباراة ليفربول ضد جيرونا

تنطلق مباراة فريق ليفربول نظيره جيرونا في تمام الساعة 7:45 مساء غد الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة للدور الأول بمسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد جيرونا

تستطيع متابعة مباراة ليفربول ضد جيرونا بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2024-2025 حصريًا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" في المنطقة العربية، وتحديدا عبرقناة beIN Sports HD 1.

نادي ليفربول

جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا

يرصد لكم " الموجز"، جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل انطلاق مباراة ليفربول ضد جيرونا ويأتي كالأتي..

1- ليفربول -15

2- إنتر ميلان -13

3- برشلونة - 12

4- دورتموند - 12

5-أتالانتا -11

6- ليفركوزن -10

7- أرسنال - 10

8- موناكو -10

9- أستون فيلا -10

10- سبورتينج لشبونة - 10

11- بريست -10

12- ليل -10

13- البايرن -9

14- بنفيكا -9

15- أتلتيكو مدريد -9

16- ميلان - 9

17- مان سيتي - 8

18- بي اس في -8

19- يوفنتوس -8

20- سيلتك -8

21- فيينورد - 7

22- كلوب بروج -7

23- دينامو زغرب - 7

24- ريال مدريد - 6

25- بي اس جي - 4

26- شاختار - 4

27- شتوتجارت - 4

28- سبارتا براغ -4

29- ستورم غراتس -3

30- جيرونا - 3

31- النجم الأحمر -3

32- ريد بول سالزبورج - 3

33- بولونيا -1

34- ليبزيج - 0

35- سلوفان براتيسلافا - 0

36- يونج بويز - 0

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