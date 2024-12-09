سلوت: هذا موقف أليسون من مباراة ليفربول وجيرونا ومحمد صلاح من الثوابت

أكد أرني سلوت المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي أن عودة أليسون حارس الفريق من الإصابة هي دفعة معنوية كبيرة، كما أن محمد صلاح من الثوابت.

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول استعداداته تحت إشراف مدربه أرني سلوت، لملاقاة منافسه جيرونا الإسباني في الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتحدث أرني سلوت في المؤتمر الصحفي قبل مباراة جيرونا، على استعداداته فريقه لهذه المواجهة، وعودة أليسون من جديد بعد تعافيه من الإصابة، يستعرض الموجز تصريحاته فيما يلي.

سلوت يؤكد أن محمد صلاح من ثوابت ليفربول

وقال سلوت في تصريحاته: “جيرونا قدم مستوى مميز الموسم الماضي بالليجا، رغم ميزانية النادي، كما أن مدربهم مشيل رائع ونجح في تحقيق نتائج إيجابية”.

وأضاف: "وعن البقاء في القمة، فأنا تحدثت عن ذلك عدة مرات، لا يمكنك الحكم على الأمر في هذا الوقت،موضحًا أنه في حال لعب باللاعبين الأساسيين في كل مرة، فهو بحاجة أيضًا إلى النتيجة لأننا نحاول التواجد في مركز متقدم والتأهل إلى الدور المقبل".

وواصل: "هناك منافسة صحية بين لويس دياز وبين جاكبو، في الأسابيع الخمسة أو الستة الماضية كان لدينا 4 لاعبين في 3 مراكز، قمنا بتدوير الجناح الأيسر والوسط، كان الجناح الأيمن محمد صلاح لأنه نجح في أن يكون من الثوابت".

تصريحات سلوت

سلوت: سلوت جاهزًا للمشاركة أساسيًا

وتابع: : أما عن أليسون، فإنه جاهزًا للبدء أساسيًا، عودته من جديد أمر جيد للغاية، فهو لاعب رائع، ولا يمكن أن نتغافل عن المستوى الجيد الذي قدمه بديليه، كيليهر".

واستكمل: " وبذلك، يمكن القول إن لدينا حارسين رائعين يمكنهما القيام بالمهمة لنا، ولكن لسنوات عديدة كان أليسون جيدًا جدًا".

وأتم سلوت تصريحاته قائلًا: "الآن الجميع مستعدون حقًا، وعن التغييرات، لا يوجد سبب لتبديل اللاعبين مقارنة بما كان عليه وضعنا في المباراة الأخيرة، لذلك سنبدأ بفريق جيد جدًا غدًا".

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