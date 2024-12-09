قائمة ليفربول| صلاح وأليسون في مواجهة جيرونا بدوري أبطال أوروبا

أعلن آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، قائمة الريدز لمواجهة نظيره جيرونا، مساء اليوم الإثنين، في إطار منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا موسم 2024-2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، لمواجهة نظيره جيرونا، غدًا الثلاثاء 10 ديسمبر، في الساعة 7:45 مساءً، على ملعب مونتيليفي، في إطار منافسات الجولة السادسة لدوري أبطال أوروبا.

فريق ليفربول

وكان فريق ليفربول، فاز في المباراة الماضية على ريال مدريد، بهدفين دون رد، لذا سيعمل على مواصلة الانتصارات لتعزيز صدارته، حيث أنه يحتل المركز الأول برصيد 15 نقطة، بينما يتواجد فريق جيرونا في المركز الـ 30 في جدول الترتيب برصيد 3 نقاط بواقع انتصار وحيد و أربع هزائم.

ويتواجد الدولي المصري محمد صلاح، ضمن قائمة من 19 لاعبًا لمواجهة جيرونا في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة الى الحارس البرازيلي أليسون بيكر بعد غياب طويل للإصابة.

قائمة ليفربول لمواجهة جيرونا في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: أليسون بيكر – كيليهير – فيتيسلاف جاروس.

خط الدفاع: جو جوميز – فيرجيل فان دايك – أندرو روبيرتسون – ترينت ألكساندر أرنولد – جيمس نوريس – جاريل كوانساه.

خط الوسط: جيمس ماكونيل – واتارو إندو – دومينيك سوبوسلاي – كورتس جونس – هارفي إليوت – ريان جرافينبيرخ – كودي جاكبو.

خط الهجوم: محمد صلاح – داروين نونيز – لويس دياز.

القنوات الناقلة لمباراة جيرونا وليفربول في دوري أبطال أوروبا

تنقل مباريات دوري أبطال أوروبا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة جيرونا وليفربول عبر قناة bein Sports 2، بتعليق العماني خليل البلوشي.

نظام دوري أبطال أوروبا 2025

وتقام النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، بنظام جديد بعدما تم استبدال دور المجموعات بنظام الدوري.

يخوض كل فريق 8 مباريات، وتصعد أول 8 فرق إلى دور ثمن النهائي.

تخوض الفرق التي احتلت المراكز من التاسع إلى الـ24 ملحق التأهل لدور الـ16.

تصعد الفرق الثمانية الفائزة من الملحق إلى ثمن النهائي، وبعدها تستكمل المباريات بنظام الذهاب والإياب وصولا للنهائي من مباراة واحدة.

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