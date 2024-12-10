حقيقة مفاوضات الأهلي لضم كريستيانو رونالدو قبل مونديال الأندية

يترقب عشاق النادي الأهلي، انطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2025، في ثوبها الجديد والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 15 يونيو وحتي 13 يوليو 2025، بمشاركة 32 فريق.

وترددت خلال الساعات الأخيرة أنباء كثيرة عن مفاوضات يجريها النادي الأهلي مع كريستيانو رونالدو لتدعيم خط هجومه خلال مونديال الأندية خاصة أن المباراة الأولي للفريق ستكون أمام ليونيل ميسي الذي يقود انتر ميامي الأمريكي.

فرص الأهلي للتعاقد مع كريستيانو رونالدو

يمتلك الأهلي إغراء كبير لكريستيانو رونالدو لقبول اللعب للأهلي وهو قياد الفريق في مواجهة تاريخية أمام ليونيل ميسي في كأس العالم للأندية وهو لقاء يستقطب اهتمام العالم أجمع.

وقد كشف الإعلامي كريم رمزى، أن صفقة انتقال رونالدو للأهلي تصطدم بالراتب الكبير الذي يحصل عليه يحصل عليه في النصر السعودي والذي يبلغ 14 مليون دولار شهريا، والأهلي لن يتمكن من دفع مثل هذا الرقم، وإذا كان الأهلي لديه النية لهذا الأمر فسيحتاج لدعم كبير من رجال الأعمال.

كريستيانو رونالدو

قائمة الأهلي للمشاركة في كأس إنتركونتيننتال

أعلن النادي الأهلى قائمة الفريق التي تتجه غدًا الثلاثاء إلى قطر، استعدادا لخوض كأس إنتركونتيننتال التي تقام في قطر خلال الفترة من 11 إلى 18 ديسمبر 2024، ويستضيفها استاد 974 في الدوحة

وتضم قائمة الأهلي، الأسماء الأتية:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفي مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح، عمر كمال عبدالواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، كريم الدبيس، يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، عمرو السولية، إمام عاشور، عمر الساعي، طاهر محمد طاهر، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا وكريم نيدفيد ومصطفى أبو الخير.

خط الهجم: محمود كهربا، وسام أبو علي، بيرسي تاو، رضا سليم، حسين الشحات وسمير محمد ومحمد عبدالله.

موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس انتر كونتيننتال

من ناحية أخري يستعد فريق الأهلي لمباراته القادمة ضد الفائز من مواجهة بوتافوجو البرازيلي ضد نظيره باتشوكا المكسيكي، في الثامنة مساء السبت المقبل 14 ديسمبر في نصف نهائي كأس إنتر كونتيننتال.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة كأس التحدي

ويقدم لكم الموجز، تشكيل فريق الأهلي المتوقع ضد نظيره ضد الفائز من مواجهة بوتافوجو البرازيلي ضد نظيره باتشوكا المكسيكي ويأتي كالأتي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: يحيى عطية الله،رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق

خط الوسط: مروان عطية ، أفشة ، إمام عاشور

خط الهجوم: حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، وسام أبو علي

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