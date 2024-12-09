مبابي يكشف الملفات الشائكة عن الاتهامات والغياب عن فرنسا وأسرار التراجع مع مدريد

علق النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، على الاتهامات الموجهة إليه في قضية اغتصاب بالسويد، كما أوضح أسباب تراجع أدائه مع ريال مدريد مؤخرًا، في تصريحات أثارت اهتمام المتابعين. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

مبابي يكشف حقيقة اتهامه في قضية الاغتصاب بالسويد

وتحدث مبابي في حواره مع كانال بلوس، لأول مرة عن اتهامه في قضية الاغتصاب: “لقد فوجئت عندما رأيت تقارير إعلامية بخضوعي للتحقيق في قضيو اغتصاب بالسويد، لم أعتبر نفسي متورطًا مطلقا، ولم يتم استدعائي من قبل الحكومة السويدية”.

وتابع: "حتى الآن لم أتلقى اتصال من الحكومة السويدية، وسأذهب فقط إلى السويد إذا تم استدعائي، ولكن السلطات هناك لم تقل الحكومة أي شيء، لذلك أنا لسه متورطًا أو قلقًا".

كيليان مبابي

كواليس غياب مبابي عن قائمة منتخب فرنسا

وعن سبب الغياب عن منتخب فرنسا، قال مبابي، “في سبتمبر، طلبت من المدرب عدم الانضمام للمنتخب، لأنني كنت قد وصلت للتو إلى مدريد وكانت إجازتي قصيرة للغاية، لكن المدرب أصر على أن أكون جزءًا من الفريق، بعد فترة تعرضت للإصابة، ولم أكن ضمن القائمة، ومع ذلك كنت على تواصل مستمر مع المدرب الذي أخبرني أنه من الأفضل عدم استدعائي”.

وأضاف الفرنسي: “أؤمن بقرارت المدرب، كنت أرغب في الانضمام، ولكن لا أستطيع أن أشرح لماذا لم يتم استدعائي”.

مبابي يتحدث عن ذكريات نهائي كأس العالم مع ميسي

وعن علاقته بـ ليونيل ميسي خاصة بعد مواجهته في نهائي كأس العالم: "ميسي أسطورة حية، لكنني كنت غاضبًا بجنون، وعندما التقينا أول مرة بعد نهائي كأس العالم كسرنا الحواجز لأننا خضنا معركة شهدها الجميع وبعدها وجدنا أنفسنا في نفس الفريق".

وتابع: "لقد ضحكنا وقال لي (أنت بالفعل فزت بكأس العالم مرة، كنت يجب أن تتركني أفوز أيضًا) صنعنا ذكريات معًا من المباراة النهائية، ونحن على وفاق، أعتقد أن هذا النهائي جعلنا أقرب لبعض".

واختتم حديثه عن ميسي "سأكون سعيدًا إذا استطاع ميسي اللعب على مستوى عالى والبقاء بصحة جيدة، ليكون جزءًا من كأس العالم 2026 مع الأرجنتين".

مبابي يكشف سر تراجع مستواه مع ريال مدريد

وكشف مبابي عن سبب تراجعه مع ريال مدريد والانتقادات التي يتلقاها: “لقد اكتشفت مناخ وأجواء جديدة في مدريد، ولا نحصل على فترة راحة كافية، مررت بلحظات كنت فيها متعبًا ومرهقًا”.

وتابع مبابي: "في الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة لديهم 4 أشهر إجازة، أما نحن فنحصل على راحة 15 يومًا وفي الأسبوع الثاني من الإجازة تبدأ في الجري".

وأتم مبابي حديثه قائلاً: "حققنا لقب السوبر الأوروبي في بداية الموسم، وننتظرالجزء الثاني من الموسم، وهذا هو الوقت الذي سيحكمون فيه عليك حقًا".

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