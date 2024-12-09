موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد سالزبورج بدوري الأبطال.. والقنوات الناقلة

تترقب الجماهيرالفرنسية، مباراة باريس سان جيرمان ضد سالزبورج ، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدورالأول لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025.

يبحث كلا الفريقين عن تحقيق الفوز خلال هذه المباراة لتحسين أوضاعهم الصعبة بجدول الترتيب حيث يحتل باريس سان جيرمان المركز الـ 25 برصيد 4 نقاط بينما يحتل فريق سالزبورج المركز الـ 32 برصيد 3 نقاط.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد سالزبورج

يواجه فريق باريس سان جيرمان ضد سالزبورج، في تمام الساعة العاشرة مساء غد الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة للدور الأول بمسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد سالزبورج

تستطيع متابعة مباراة باريس سان جيرمان ضد سالزبورج، بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2024-2025 حصريًا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" في المنطقة العربية، وتحديدا عبرقناة beIN Sports HD 2.

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تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع ضد سالزبورج

حراسة المرمى: سافونوف

خط الدفاع: حكيمي، ماركينيوس، باتشو، نونو مينديز

خط الوسط: فابيان رويز، فيتينيا، جواو نيفيس

خط الهجوم: زائير إيمري، ديمبيلي، باركولا

جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا

يرصد لكم " الموجز"، جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل انطلاق مباراة باريس سان جيرمان ضد سالزبورج ويأتي كالأتي..

1- ليفربول -15

2- إنتر ميلان -13

3- برشلونة - 12

4- دورتموند - 12

5-أتالانتا -11

6- ليفركوزن -10

7- أرسنال - 10

8- موناكو -10

9- أستون فيلا -10

10- سبورتينج لشبونة - 10

11- بريست -10

12- ليل -10

13- البايرن -9

14- بنفيكا -9

15- أتلتيكو مدريد -9

16- ميلان - 9

17- مان سيتي - 8

18- بي اس في -8

19- يوفنتوس -8

20- سيلتك -8

21- فيينورد - 7

22- كلوب بروج -7

23- دينامو زغرب - 7

24- ريال مدريد - 6

25- بي اس جي - 4

26- شاختار - 4

27- شتوتجارت - 4

28- سبارتا براغ -4

29- ستورم غراتس -3

30- جيرونا - 3

31- النجم الأحمر -3

32- ريد بول سالزبورج - 3

33- بولونيا -1

34- ليبزيج - 0

35- سلوفان براتيسلافا - 0

36- يونج بويز - 0

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