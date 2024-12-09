تعرف على تطورات الحالة الصحية لسالم الدوسري بعد إصابته

كشفت تقارير صحفية سعودية حديث عن تفاصيل إصابة سالم الدوسري، نجم الهلال السعودي، الذي تعرض لإصابة قوية خلال مباراة فريقه ضد الرائد في الدوري السعودي للمحترفين.

وفي السطور التالية يستعرض الموجز تفاصيل الحالة الصحية لسالم الدوسري وموعد عودته إلى الملاعب وكيف تمت إصابته الخطيرة.

وعلى إثر هذه الإصابة، سيضطر سالم الدوسري إلى ارتداء قناع واقٍ للوجه خلال الفترة القادمة لحماية إصابته، وتأتي هذه الإصابات في وقت حساس بالنسبة للهلال، الذي يواصل سعيه نحو الحفاظ على مركزه في صدارة الدوري.

إصابة قوية تعرض لها الدوسري في مواجهة الرائد

كانت، مباراة الهلال أمام الرائد مساء السبت في منافسات الجولة 13 من الدوري السعودي، مليئة بالأحداث المؤثرة.

وفي إحدى الكرات المشتركة، تعرض سالم الدوسري لإصابة قوية في رأسه نتيجة اصطدامه بأحد لاعبي الفريق المنافس، ما أسفر عن كسور في منطقة الوجه.

ولحظات بعد الحادثة، تم نقل اللاعب إلى المستشفى لتلقي العلاج الفوري، وأكدت التقارير أن اللاعب يحتاج لفترة من الراحة لإتمام عملية شفائه.

سالم الدوسري

راحة طبية وتقييم دقيق لحالة الدوسري

وبحسب ما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن الدوسري سيخضع لفترة راحة تتراوح بين أسبوع إلى عشرة أيام، يتم خلالها مراقبته بشكل مستمر من قبل الجهاز الطبي للهلال.

بعد هذه الفترة، سيخضع اللاعب لمزيد من الفحوصات الطبية المتقدمة لتقييم مدى تطور حالته الصحية وتحديد فترة التعافي بشكل دقيق.

ومن المتوقع أن يستغرق اللاعب فترة تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع لاستعادة لياقته البدنية بشكل كامل، ما يعني أنه سيغيب عن عدد من المباريات المهمة في الدوري السعودي.

العودة إلى المباريات ومشاركة الدوسري في المنتخب السعودي

تزامنًا مع تطورات إصابة الدوسري، يترقب الجهاز الفني في الهلال والجهاز الطبي للمنتخب السعودي وضع اللاعب، إذ أن قرار عودته إلى معسكر المنتخب في حال كان هناك تجمع قادم، سيكون بناءً على رأي الطاقم الطبي للفريقين.

وبالتالي، سيعتمد عودة الدوسري إلى المباريات المحلية والدولية على مدى تعافيه واستجابته للعلاج خلال الأسابيع القادمة.

سالم الدوسري

تأثير الإصابة على الهلال

تعد إصابة سالم الدوسري ضربة قوية لفريق الهلال، خاصة وأنه يعد من أبرز اللاعبين في الفريق الذي يعتمد عليه المدرب في التشكيلة الأساسية.

ويعد الدوسري أحد اللاعبين الأساسيين الذين يعزز من قوة الهلال الهجومية، وغيابه سيلقي بظلاله على قوة الفريق في الأسابيع المقبلة.

ورغم ذلك، يواصل الهلال تصدره للمنافسة على صدارة الدوري السعودي، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 34 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن الاتحاد السعودي الذي يتصدر الجدول.

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