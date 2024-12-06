ترتيب الدوري الفرنسي عقب تعادل باريس سان جيرمان ضد أوكسير

انتهت مباراة فريق باريس سان جيرمان، ضد نظيره أوكسير، بالتعادل السلبي في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب لابي ديشامب، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز موسم 2024-2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

بهذه النتيجة يحتل فريق باريس سان جيرمان، صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 34 نقطة من 14 مباراة، بينما يأتي فريق أوكسير، في المركز الثامن، برصيد 20 نقطة من 14 مباراة خاضها الفريق في البطولة حتى الآن.

تشكيل باريس سان جيرمان ضد أوكسير في الدوري الفرنسي

ضم تشكيل باريس سان جيرمان ضد أوكسير في الدوري الفرنسي العناصر التالية..

حراسة المرمى: دوناروما.

الدفاع: حكيمي، ماركينيوس، باتشو ومينديز.

الوسط: فابيان، فيتنيا وإيمري.

الهجوم: لي كانج، باركولا وراموس.

باريس سان جيرمان

موعد مباراة باريس سان جيرمان القادمة ضد ريد بل زالتسبورج

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، نظيره ريد بل زالتسبورج، في تمام الساعة العاشرة مساء الثلاثاء المقبل 10 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان القادمة ضد ريد بل زالتسبورج

تنقل أحداث مواجهة باريس سان جيرمان القادمة ضد ريد بل زالتسبورج، عبر قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 2.

جدول ترتيب الدوري الفرنسي بعد تعادل باريس سان جيرمان ضد أوكسير



وجاء ترتيب الدوري الفرنسي كالتالي:

1- باريس سان جيرمان - 34

2- مارسيليا -26

3- ليل -26

4- موناكو - 26

5- ليون -22

6- نيس -20

7- لانس -20

8- أوكسير-20

9- ستاد ريمس - 18

10- تولوز - 18

11- ستاد بريست - 16

12- ستاد رين - 14

13- ستراسبورج - 13

14- أنجيه - 13

15- سانت إيتيان - 13

16- لوهافر - 12

17- نانت - 11

18- مونبلييه - 8

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