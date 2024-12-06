ينتظر مشجعو كرة القدم، موعد مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس، المرتقبة بينهما في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بهذا الموسم 2024-2025، والقنوات الناقلة لها.

ضرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي موعدًا مع كريستال بالاس، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي.

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، موعد مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة لها بالتردد.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس

يوم السبت الموافق 7 ديسمبر الجاري، هو موعد مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس القادمة في الدوري الإنجليزي، على ملعب سلهارست بارك.

وتنطلق صافرة هذه المباراة، في تمام الساعة الخامسة ظهراً بتوقيت مصر، وعند الساعة السادسة بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة السابعة بتوقيت أبو ظبي.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس

وتنقل أحداث مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس، عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، كونها الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط.

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566.

الاستقطاب- عمودي.

معدل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

التردد 11054.

الاستقطاب- أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة مانشستر سيتي القادمة

ويأتي جدول الترتيب قبل مباراة مانشستر سيتي القادمة على هذا النحو.

1- نادي ليفربول - 35 نقطة

2- تشيلسي 28 نقطة

3- أرسنال 28 نقطة

4- مانشستر سيتي 26 نقطة

5- برايتون 23 نقطة

6- فولهام 22 نقطة

7- نوتينجهام فورست 22 نقطة

8- أستون فيلا 22 نقطة

9- بورنموث 21 نقطة

10- توتنهام 20 نقطة

11- برينتفورد 20 نقطة

12- نيوكاسل 20 نقطة

13- مانشستر يونايتد 19 نقطة

14- وست هام 15 نقطة

15- إيفرتون 14 نقاط

16- ليستر سيتي - 13 نقطة

17- كريستال بالاس - 12 نقطة

18- إيبسويتش تاون 9 نقاط

19- وولفرهامبتون 9 نقاط

20- ساوثهامبتون 5 نقاط

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