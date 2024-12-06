موعد مباراة ليفربول ضد ايفرتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

عشاق الكرة الإنجليزية حول العالم، يترقبون بشغف مباراة ليفربول ضد ايفرتون، والتي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 15 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

تعادل فريق ليفربول في الجولة الأخيرة أمام نيوكاسل يونايتد يدفعه للبحث عن تحقيق الفوز لتعزيز موقعه في صدارة الدوري الإنجليزي الذي يسعي للتويج به للموسم الجاري 2024-2025 مستغلا تراجع مستوي مانشستر سيتي محتكر البطولة في السنوات الأخيرة.

موعد مباراة ليفربول ضد ايفرتون

يأتي موعد مباراة ليفربول ضد ايفرتون ضمن منافسات الجولة الـ 15 من بطولة البريميرليج للموسم الجاري 2024-2025، والتي تنطلق في تمام الساعة الثانية والنصف عصر غد السبت 7 ديسمبر الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد ايفرتون

يمكنك مشاهدة مباراة ليفربول ضد ايفرتون، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

مباراة نادي ليفربول

تشكيل ليفربول المتوقع ضد ايفرتون



حراسة المرمى: كيليهير.



خط الدفاع: جو جوميز- فيرجيل فان دايك- أندي روبيرتسون- ترينت ألكسندر أرنولد.



وسط الميدان: جرافينبرج - أليكسيس ماك أليستر- كودي جاكبو.



خط الهجوم: لويس دياز- نونيز- محمد صلاح

ترتيب الدوري الإنجليزي

يرصد لكم الموجز، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، قبل مباراة فريق ليفربول ضد نظيره ايفرتون ويأتي كالتالي:

1- نادي ليفربول - 35 نقطة

2- تشيلسي 28 نقطة

3- أرسنال 28 نقطة

4- مانشستر سيتي 26 نقطة

5- برايتون 23 نقطة

6- فولهام 22 نقطة

7- نوتينجهام فورست 22 نقطة

8- أستون فيلا 22 نقطة

9- بورنموث 21 نقطة

10- توتنهام 20 نقطة

11- برينتفورد 20 نقطة

12- نيوكاسل 20 نقطة

13- مانشستر يونايتد 19 نقطة

14- وست هام 15 نقطة

15- إيفرتون 14 نقاط

16- ليستر سيتي - 13 نقطة

17- كريستال بالاس - 12 نقطة

18- إيبسويتش تاون 9 نقاط

19- وولفرهامبتون 9 نقاط

20- ساوثهامبتون 5 نقاط

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