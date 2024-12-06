مارسيل كولر يعلق على مواجهة أورلاندو بيراتس ويكشف موقف إمام عاشور

يتحدث السويسري مارسيل كولر المدير الفني لـ النادي الأهلي، عن المواجهة الصعبة المقبلة ضد أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحل فريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر ضيفًا على أورلاندو في الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة القارية.

وستنطلق صافرة لقاء النادي الأهلي أمام منافسه بطل جنوب أفريقيا في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة غدًا السبت بمدينة جوهانسبرج.

مارسيل كولر يتحدث عن مواجهة أورلاندو بيراتس

وقال مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي اليوم الجمعة: "نحن جاهزون تمامًا لمواجهة الغد، نحن مركزون وملتزمون بتحقيق الانتصار".

وأكد المدرب السويسري مارسيل كولر : "نحن دائما نسعى للفوز ولا نفكر في التعادل، ونحن مستعدون بشكل جيد جدًا لهذا التحدي".

وأشار مارسيل كولر إلى أن الفريق يعاني بعض الإصابات، لكنهم مستعدون بشكل جيد لهذه المباراة الصعبة، مع التركيز على التحضير بشكل جيد لمواجهة أورلاندو بايريتس.

مارسيل كولر- النادي الأهلي

وشدد مارسيل كولر في تصريحاته " لا أتحدث عن التعادل أبدًا، نحن نلعب دائما من أجل للفوز والحصول على الثلاث نقاط وأطالب اللاعبين دائمًا بالفوز، وقبل المباراة أركز على هذا الأمر".

وأوضح : "المباريات الخارجية غالبًا ما تكون صعبة، على عكس الأمر إذا ما كانت هذه ‏المواجهات على ملعب الأهلي ووسط جماهيره".

وعن إمام عاشور قد أكم مارسيل كولر تدريبه بصورة جيدة خلال الأيام الماضية مشيرًا إلى أن جميع اللاعبين ‏جاهزون من الناحية البدنية والفنية لخوض المباراة، بعد دراسة.

قائمة الأهلي لمباراة أورلاندو بايرتس بدوري أبطال إفريقيا

ويعرض الموجز قائمة النادي الأهلي التي أعلن عنها مارسيل كولر في وقت سابق وجاءت على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، حمزة علاء، مصطفي مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح، عمر كمال عبدالواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، كريم الدبيس، يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، عمرو السولية، إمام عاشور، عمر الساعي، طاهر محمد طاهر، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا.

في الهجوم: محمود كهربا، وسام أبو علي، بيرسي تاو، رضا سليم، حسين الشحات.

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