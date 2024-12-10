حسام غالي يصل اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لتمثيل الأهلي بالانتخابات

وصل منذ قليل حسام غالي، عضو مجلس إدارة الأهلي، لتمثيل النادي في اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم المصري، وذلك في مقر مركز المنتخبات الوطنية "مشروع الهدف" في مدينة السادس من أكتوبر.

ويعقد اجتماع الجمعية العمومية في وقت حساس يشهد انتخاب مجلس جديد لإدارة الكرة المصرية، حيث يتطلع الأندية إلى اختيار مجلس قيادة قادر على مواجهة التحديات المقبلة وفي السطور التالية يستعرض الموجز تفاصيل هذا الاجتماع.

بدء أعمال الجمعية العمومية

وافتتح اتحاد الكرة اليوم لـ اجتماع، الجمعية العمومية بفتح باب التسجيل للأندية الحاضرة في الاجتماع، والذي سيستمر لمدة ساعتين، حيث يقتصر التسجيل على الأندية التي تصل قبل الساعة الحادية عشرة صباحًا.

ويشترط لإتمام إجراءات اجتماع الجمعية العمومية وحسم الانتخابات أن يكون الحضور بنسبة 50+1 من إجمالي عدد الأعضاء، وهو ما يعادل 68 ناديًا من أصل 134 ناديًا.

وفي حال اكتمال النصاب لـ اجتماع الجمعية العمومية، يتم التصويت بنسبة 25% من الأعضاء للموافقة على القائمة المقدمة والتصويت عليها بالتزكية.

اجتماع النادي الأهلي

الإجراء في حال عدم اكتمال النصاب

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لـ اجتماع الجمعية العمومية أو في حال رفض الأندية القائمة المقدمة من المهندس هاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي، يتولى المدير التنفيذي لاتحاد الكرة مهام الإشراف على عمل الجبلاية، وتعاد الإجراءات من جديد مع فتح باب الترشح للانتخابات.

قائمة المهندس هاني أبو ريدة

وشهدت الجمعية العمومية اليوم تقدم قائمة هاني أبو ريدة بأوراق ترشحها، حيث يتطلع أبو ريدة إلى استكمال مسيرته في إدارة اتحاد الكرة.

وتضم القائمة مجموعة من الأسماء البارزة، أبرزهم هاني أبو ريدة رئيسًا، خالد الدرندلي نائبًا للرئيس، وعدد من الأعضاء منهم أحمد حلمي الشريف، حمادة الشربينى، مصطفى أبوزهرة، وطارق أبو العينين، إضافة إلى الإعلامية إيناس مظهر، كما تم تجهيز ثلاث شخصيات إضافية كاحتياطيين وهم الدكتور أشرف موسى، جيمس حنا، وهيام بركة.

مجلس النادي الأهلي

وستكون هذه الانتخابات نقطة تحول في مستقبل الكرة المصرية، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها الأندية والاتحاد على حد سواء في السنوات الأخيرة.

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