الجمعية العمومية لاتحاد الكرة تشهد انتخاب مجلس جديد برئاسة هاني أبو ريدة

تعقد اليوم الثلاثاء الجمعية العمومية العادية لاتحاد كرة القدم المصري في مركز المنتخبات الوطنية "مشروع الهدف" بمدينة 6 أكتوبر، حيث يناقش الأعضاء جدول أعمال حافلاً يتضمن اعتماد الميزانية للعام المالي 2023-2024.

هذا وفضلاً عن انتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد، والذي سيقود كرة القدم المصرية خلال الفترة المقبلة حتى عام 2028 وفي السطور التالية يستعرض لكم الموجز تفاصيل الجمعية العمومية لاتحاد الكرة.

شروط اكتمال النصاب القانوني

وفقًا للنظام الأساسي للاتحاد، يتطلب اكتمال النصاب القانوني حضور 50% + 1 من أعضاء الجمعية العمومية، والذين يبلغ عددهم 129 نادياً، أي ما يعادل 66 نادياً على الأقل.

وفي حال تحقق النصاب، يتم التصويت على اعتماد المجلس الجديد، والذي سيتم بنظام التزكية بنسبة 25%، حيث لم يتقدم أي قوائم منافسة لقائمة المهندس هاني أبو ريدة.

ساعات التسجيل

تبدأ عملية التسجيل في الجمعية العمومية العادية لـ اتحاد كرة القدم المصري في تمام الساعة 9:00 صباحاً، وتستمر حتى الساعة 11:00 صباحاً، حيث يغلق باب التسجيل بعدها مباشرة، ويُفترض أن يبدأ الاجتماع بعدها بفترة قصيرة.

قائمة المهندس هاني أبو ريدة

تقدمت قائمة المهندس هاني أبو ريدة، عضو مجلس الفيفا والمكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، بأوراق ترشحها للانتخابات في الجمعية العمومية دون أي منافسة، ما يعني أن عملية التصويت ستكون محسومة لصالح القائمة الحالية.

وتضم القائمة الأسماء التالية:

هاني أبو ريدة: رئيساً

خالد الدرندلي: نائباً للرئيس

الأعضاء:

أحمد حلمي الشريف

محمد الشربيني

مصطفى أبو زهرة

طارق محمد أبو العنين

وليد عبد الجواد

محمد أبو حسين

الإعلامية إيناس مظهر

وإذا تم اعتماد المجلس الجديد، سيبدأ الفريق المنتخب العمل على العديد من الملفات الهامة، بما في ذلك تطوير المنظومة الكروية في مصر، وتطوير البنية التحتية، فضلاً عن التحضير للبطولات القارية والدولية المقبلة، وعلى رأسها أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وتعد هذه الانتخابات فرصة جديدة لتكريس جهود الإصلاح والتطوير في الكرة المصرية، بعدما شهدت الفترة الماضية العديد من التحديات الإدارية والتنظيمية التي كان الاتحاد يسعى للتغلب عليها.

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