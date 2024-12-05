مرشح اتحاد الكرة الوحيد يزور محمود الخطيب في النادي الأهلي.. ما القصة ؟

استقبل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، المهندس هاني أبو ريدة، المرشح الوحيد لرئاسة اتحاد الكرة في الدورة القادمة، في مقر النادي بالجزيرة، ويرصد الموجز تفاصيل الزيارة.

سر زيارة أبو ريدة للخطيب

وجاءت هذه الزيارة لمحمود الخطيب في أجواء من الود، حيث أراد أبو ريدة الاطمئنان على صحة الخطيب، الذي تعرض لوعكة صحية منعته من ممارسة نشاطاته اليومية في الفترة الأخيرة، وهو ذات الدافع الذي جاء من أجله الكابتن حسن حمدي، الرئيس الأسبق للنادي.

وخلال اللقاء، تناول محمود الخطيب الحديث مع أبو ريدة عدة مواضيع مهمة تتعلق بمستقبل كرة القدم المصرية، حيث قدم أبو ريدة خطته ومقترحاته لمجلسه الجديد، بما يتضمنه من استراتيجيات تهدف إلى تطوير اللعبة ومعالجة السلبيات التي ظهرت في السنوات الأخيرة.

الخطيب

ومن بين النقاط التي تم تناولها محمود الخطيب مع أبو ريده كانت نتائج المنتخبات الوطنية، وأهمية التعاون مع الأندية لتحسين الأداء، بالإضافة إلى أزمة التحكيم التي تثير الجدل، وبطء اتخاذ القرارات في اللجان المعنية بالاتحاد.

كما تم تطرق محمود الخطيب مع أبو ريده إلى عدة ملفات أخرى تتعلق بكرة القدم، مثل ظاهرة "تسنين" الناشئين، والملف الطبي الذي يهدف إلى حماية أرواح اللاعبين.

تأتي هذه الزيارة إلى محمود الخطيب لتؤكد على أهمية التواصل بين الأندية والاتحاد، وأهمية العمل الجماعي لتطوير اللعبة في مصر.

الخطيب وأبو ريده

موعد مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس في دوري الأبطال

وفي سياق آخر، تم تحديد موعد مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس في دوري أبطال إفريقيا، والتي ستقام يوم السبت 7 ديسمبر في تمام الساعة 3:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس في دوري الأبطال

وستكون قنوات "بي إن سبورتس" هي الناقل الحصري لهذه المباراة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ستبث المباراة عبر قناة "beIN Sports HD".

وكان قدم الأهلي أداءً رائعاً في الجولة الأولى من دور المجموعات، حيث استطاع الفوز على استاد أبيدجان الإيفواري 4-2 في المباراة التي أقيمت بالقاهرة.

هذا الانتصار يضيف إلى سجل النادي الحافل في البطولة، حيث تأهل الأهلي إلى دور المجموعات بعد تخطيه جورماهيا الكيني في دور الـ32.

ومن جهة أخرى، حقق أورلاندو بيراتس فوزاً مهماً أيضاً على شباب بلوزداد في الجزائر، مما يضيف لمسة من التنافسية في المجموعة.

الأهلي، بقيادة المدير الفني مارسيل كولر، يسعى للتتويج باللقب الثالث على التوالي بعد أن حقق البطولة في نسختي 2022 و2023، وهو هدف كبير يعكس طموحات النادي وجماهيره.

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