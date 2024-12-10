مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10-12-2024 بـ دوري أبطال أوروبا والرابطة الإنجليزية

تشهد مباريات اليوم الثلاثاء 10-12-2024، مواجهات مثيرة في مختلف الملاعب العالمية في إطار منافسات الموسم الرياضي الجاري 2024-2025 لعل أبرزها دوري أبطال أوروبا والرابطة الإنجليزية .

ويحل فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح ضيفًا ثقيلًا على منافسه جيرونا في الجولة الـ6 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي فريق ريال مدريد الإسباني بقيادة كارلو أنشيلوتي في ذا الجولة مع مضيفه فريق أتالانتا الإيطالي.

ويستضيف فريق باير ليفركوزن بقيادة مدربه الإسباين تشابي ألونسو منافسه إنتر ميلان الإيطالي في قمة الجولة السادسة من بطولة دوري الأبطال.

وتنطلق أيضًا في ذات السياق عدد من مباريات اليوم في بطولة دوري الرابطة الإنجليزية لعل أبرزها مواجهة بيرنلي أمام ديربي كاونتي بالإضافة لملاقاة فريق لوتون تاون ضد ستوك سيتي.

ويعرض " الموجز " مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء بمختلف البطولات والدوريات المختلفة في كافة ملاعب العالم.

مواعيد مباريات اليوم بـ دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

جيرونا X ليفربول – الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1

دينامو زغرب X سيلتك – الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2

باير ليفركوزن X انتر ميلان – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

شاختار دونيتسك X بايرن ميونخ – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4

لايبزيج X أستون فيلا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 5

أتالانتا X ريال مدريد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

ريد بول سالزبورج X باريس سان جيرمان – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2

كلوب بروج X سبورتنج لشبونة – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 6

ستاد بريست X آيندهوفن – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 7



مواعيد مباريات اليوم بـ دوري البطولة الإنجليزية

بيرنلي X ديربي كاونتي – الساعة 9:45 مساء

لوتون تاون X ستوك سيتي – الساعة 9:45 مساء

بورتسموث X نوريتش سيتي – الساعة 9:45 مساء

شيفيلد وينزداي X بلاكبيرن روفرز – الساعة 9:45 مساء

سندرلاند X بريستول سيتي – الساعة 9:45 مساء

بليموث أرجايل X سوانزي سيتي – الساعة 9:45 مساء

ليدز يونايتد X ميدلزبره – الساعة 10 مساء

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