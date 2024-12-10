النادي الأهلي يحسم الجدل حول رحيل نجمه قبل كأس العالم للأندية.. خاص

حسم مصدر داخل النادي الأهلي حول إمكانية رحيل أحد لاعبي الفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية.

وأُجريت قرعة بطولة كأس العالم للأندية بمشاركة النادي الأهلي يوم الخميس الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية حيث أسفرت عن وقوع المارد الأحمر في المجموعة الأولى.

وضمت مجموعة النادي الأهلي 3 أندية من العيار الثقيل حيث أبرزهم إنتر ميامي المحترف ضمن صفوفه الأرجنتيني ليونيل ميسي بالإضافة لـ بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

وارتبط أكثر من لاعب داخل النادي الأهلي بالرحيل عن صفوف القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي المقبل بناءً على رغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني.

النادي الأهلي يرفض رحيل طاهر محمد طاهر في الصيف

وتردد في الساعات الماضية حول إمكانية رحيل طاهر محمد طاهر جناح النادي الأهلي في الصيف المقبل بعد تلقيه عروضًا أوروبية ترغب في ضمه من المارد الأحمر.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ" الموجز " أنه لا يوجد أي نية لرحيل اللاعب طاهر محمد طاهر حتى هذه اللحظة عن صفوف الفريق الأحمر في الميركاتو الصيفي المقبل.

طاهر محمد طاهر

وافاد المصدر أن هناك تمسك تام من جانب السويسري مارسيل كولر المدير الفني ببقاء طاهر محمد طاهر لفترة أطول داخل صفوف القلعة الحمراء بعد تألقه اللافت للأنظار هذا الموسم.

وأشار المصدر إلى أن هذا لا يمنع بأن لازال تحت التقييم حتى نهاية الموسم المقبل بجانب كافة اللاعبين في ظل إقبال الفريق على بطولة مميزة وهي كأس العالم للأندية.

نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2025

المجموعة الأولى: بالميراس - بورتو - النادي الأهلي - إنتر ميامي

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان - أتلتيكو مدريد - بوتافوجو - سياتل ساوندرز

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ - أوكلاند سيتي - بوكا جونيورز - بنفيكا

المجموعة الرابعة: فلامنجو - الترجي - تشيلسي - كلوب ليون

المجموعة الخامسة: ريفر بليت - أوراوا ريد - مونتيري - إنتر

المجموعة السادسة: فلومينينسي - بوروسيا دورتموند - ماميلودي صن داونز

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي - الوداد - العين - يوفنتوس

المجموعة الثامنة: ريال مدريد - الهلال - باتشوكا - سالزبورج

اقرأ أيضًا:

جوردن واتسون لـ الموجز: مجموعة أوكلاند سيتي ملحمية وسعداء بمواجهة بايرن ميونخ

باولو كامبوس يكشف لـ الموجز سر تراجع أداء ريال مدريد واختفاء خطورة كيليان مبابى