مواعيد مباريات الجولة الـ 16 بالدوري الإنجليزي.. مواجهات نارية

يترقب عشاق بطولة الدوري الإنجليزي، انطلاق مباريات الجولة الـ 16 من البطولة التي تشهد صراعا شرسا علي مراكز المقدمة بين ليفربول وتشيلسي وأرسنال وسط تراجع مانشستر سيتي ويبحث فريق ليفربول بقيادة محمد صلاح عن استعادة لقب البريميرليج هذا الموسم.

وستجري منافسات هذه الجولة علي مدار أيام 14 و15 و16 ديسمبر الجاري و ستكون البداية بمباراة فريق ليفربول ضد نظيره فولهام في الخامسة مساء السبت المقبل 14 ديسمبر الجاري.

جدول مباريات الجولة الـ 16 لبطولة الدوري الإنجليزي

يرصد الموجز فيما يلي مواعيد مباريات الجولة الـ 16 للبريميرليج ويأتي كالأتي..

مباريات السبت 14 ديسمبر

إيفرتون ضد أرسنال - 5 مساء

ليفربول ضد فولهام - 5 مساء

ليستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد - 5 مساء

إبسويتش تاون ضد وولفرهامبتون - 5 مساء

أستون فيلا ضد نوتينجهام فورست - 7:30 مساء

مباريات الأحد 15 ديسمبر

كريستال بالاس ضد برايتون - 4 مساء

مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد - 6:30 مساء

تشيلسي ضد برينتفورد - 9 مساء

توتنهام ضد ساوثهامبتون - 9 مساء

مباريات الاثنين 16 ديسمبر

وست هام ضد بورنموث -10 مساء

الدوري الإنجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي

يرصد لكم الموجز، ترتيب الدوري الإنجليزي، قبل مباريات الجولة الـ16ويأتي كالتالي:

1- نادي ليفربول - 35 نقطة

2. تشيلسي، 31 نقطة.

2. أرسنال ، 29 نقطة

4. مانشستر سيتي، 27 نقطة.

5. نوتينجهام، 25 نقطة.

6. أستون فيلا، 25 نقطة.

7. برايتون، 24 نقطة.

8. بورنموث، 24 نقطة.

9. برينتفورد، 23 نقطة.

10. فولهام، 23 نقطة.

11. توتنهام، 20 نقطة.

12. نيوكاسل، 20 نقطة.

13. مانشستر يونايتد، 19 نقطة.

14. وست هام، 15 نقطة.

15. إيفرتون، 14 نقطة.

16. ليستر سيتي، 14 نقطة.

17.كريستال بالاس، 13 نقطة.

18. إيبسويتش تاون، 9 نقاط.

19. وولفرهامبتون، 9 نقاط.

20. ساوثهامبتون، 5 نقاط.

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