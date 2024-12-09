مواعيد مباريات الجولة السادسة لـ دوري أبطال أوروبا

عشاق كرة القدم حول العالم علي موعد مع وجبة دسمة من المتعة والإثارة عبر متابعة مباريات دوري أبطال أوروبا حيث تنطلق مباريات الجولة السادسة للبطولة مساء غد الثلاثاء وتختتم مساء بعد غد الأربعاء.

وتشهد منافسات الجولة السادسة التي تجري خلال يومي 10 و11 ديسمبر الجاري عدد من المباريات القوية في مقدمتها مباراة ليفربول ضد جيرونا و بوروسيا دورتموند ضد برشلونة و يوفنتوس ضد مانشستر سيتي وأرسنال ضد موناكو.

مواعيد مباريات الجولة السادسة لدوري أبطال أوروبا

يرصد الموجز مواعيد مباريات الجولة السادسة لدوري أبطال أوروبا وتأتي كما يلي..

مواجهات الثلاثاء 10 ديسمبر الجاري..

كلوب بروج - سبورتنج لشبونة - 10 مساء

شاختار - بايرن ميونخ - 10 مساء

ريد بول سالزبورج - باريس سان جيرمان - 10 مساء

ستاد بريست - أيندهوفن - 10 مساء

دينامو زغرب - سلتيك - 19:45 مساء

جيرونا - ليفربول - 19:45 مساء

لايبزيج - أستون فيلا - 10 مساء

باير ليفركوزن - إنتر - 10 مساء

أتالانتا - ريال مدريد - 10 مساء

مواجهات الأربعاء11 ديسمبر الجاري..

يوفنتوس - مانشستر سيتي - 10 مساء

بنفيكا - بولونيا - 10 مساء

آرسنال - موناكو - 10 مساء

أتلتيكو مدريد - سلوفان براتيسلافا - 19:45 مساء

ليل - شتورم جراتس - 19:45 مساء

بوروسيا دورتموند - برشلونة - 10 مساء

ميلان - النجم الأحمر - 10 مساء

فينورد - سبارتا براج - 10 مساء

شتوتجارت - يونج بويز - 10 مساء

ليفربول

ليفربول يتصدر ترتيب دوري أبطال أوروبا

يقدم فريق ليفربول أداء استثنائي خلال هذا الموسم سواء علي صعيد بطولة الدوري الإنجليزي الذي يتصدرها الفريق برصيد 35 نقطة أو حتي علي مستوي دوري أبطال أوروبا حيث يتصدر الفريق جدول ترتيب البطولة برصيد 15 نقطة حققها من الفوز في خمس مواجهات متتالية.

ويسعي ليفربول لتحقيق فوزه السادس بالبطولة علي حساب نظيره جيرونا الإسباني حينما يلتقيان مساء غد الثلاثاء وتحديدا في تمام الساعة 7:45 دقيقة.

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