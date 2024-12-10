دوري أبطال أوروبا| باريس سان جيرمان يتقدم على سالزبورج بهدف في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة سالزبورج وباريس سان جيرمان، بتقدم الآخير، بهدف نظيف، خلال المباراة المقامة حاليًا على ملعب "ريد بول آرينا" ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وجاء هدف التقدم لفريق باريس سان جيرمان، عن طريق جونكالو راموس، في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول، بتمريرة من المغربي أشرف حكيمي.

باريس سان جيرمان

ويتواجد باريس سان جيرمان، في المركز الـ 25 برصيد 4 نقاط فقط في دوري أبطال أوروبا، بينما يقع سالزبورج، في المركز الـ 32 برصيد 3 نقاط، وفى حال استمرار باريس خارج أول 24 فريقًا سيودع البطولة مبكرًا من مرحلة الدورى.

ويسعى باريس سان جيرمان، في تحقيق الفوز على سالزبورج، للخروج بالثلاث نقاط، حيث أن الفريق الفرنسي يعاني في دوري الأبطال هذا الموسم، فازالفريق مرة واحدة فقط في الجولة الأولى أمام جيرونا، بهدف دون رد، وتلقى الهزيمة في 3 مواجهات، أمام أرسنال وأتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ، بالإضافة إلى تعادل محبط مع أوكسير.

ويعد هجوم باريس هو ثالث أضعف خط هجوم فى دورى أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث أنه لم يسجل الفريق الفرنسي، إلا ثلاث أهداف فقط في 5 مباريات.

تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة سالزبورج

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: نونو مينديش - ويليام باشو - ماركينيوس كوريا - أشرف حكيمي.

خط الوسط: جواو نيفيس - فبيان رويز - فيتور فيريرا.

خط الهجوم: برادلي براكولا - لي كانغ إن - جانتشالو راموس.

تشكيل سالزبورج أمام باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: شلاجر.

خط الدفاع: بايدو، كابالدو، بيدستورب، راتكوف.

خط الوسط: جورنا دواث، جيندو، جلوخ، نيني.

خط الهجوم: ييو، وديديتش.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وسالزبورج في دوري أبطال أوروبا

تنقل مباريات دوري أبطال أوروبا، عبر قنوات “ بي إن سبورتس” القطرية، في منطقة الشرق الأوسط، لذا يمكنك مشاهدة المباراة على قناة bein Sport HD 2 المشفرة.

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