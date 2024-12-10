ماذا قدم محمد صلاح في مباراة ليفربول وجيرونا بدوري الأبطال؟.. تقييم مثير

قدم الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول، مستوى جيد في مباراة جيرونا التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وشارك محمد صلاح أساسيًا في مباراة ليفربول ضد جيرونا، مساء اليوم في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا بموسم 2024-2025.

وقاد محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على جيرونا بهدف دون رد سجله من ركلة جزاء في الدقيقة 63 والذي حصل عليها زميله لويس دياز، ليواصل الريدز سلسلة انتصارته في بطولة دوري الأبطال بنسختها الحالية.

ويستعرض لكم الموجز فيما يلي، أبرز ما قدمه محمد صلاح في مباراة ليفربول وجيرونا ببطولة دوري أبطال أوروبا اليوم، وتقييم الفرعون المصري.

تقييم وأرقام محمد صلاح في مباراة ليفربول وجيرونا

-لعب محمد صلاح المباراة كاملة، سجل خلالها هدف وحيد.

- حصل محمد صلاح على تقييم 7.9 من 10.

-سدد محمد صلاح تسديدة على المرمى، وإثنتين بعيدتين عن المرمى، وإثنتين تم تشتيتهما من الخصم.

- له محاولتين ناجحتين من أصل أربع.

- ولمس الكرة 45 مرة، وبلغت دقة تمريراته 71%، بواقع 24 تمريرة دقيقة من 34.

- لعب صلاح كرة طويلة واحدة دقيقة من أصل إثنتين.

- فقد الاستحواذ 13 مرة، وله تمريرة مفتاحية.

-فاز النجم المصري في الاتحامات الأرضية، باثنتين من أصل 4.

-وقع صلاح في مصيدة التسلل مرة واحدة.

أرقام محمد صلاح

وقام محمد صلاح بفعل تمريرة عرضية، في الدقيقة 5، ولكن نجح جازانيجا حارس جيرونا من الوصول للكرة مبكراً ليمنع هجمة خطيرة لليفربول.

وفي الدقيقة 11، اقترب النجم المصري من تسجيل الهدف الأول لفريق ليفربول بتسديدة قوية من الجهة اليمنى في منطقة جزاء جيرونا، ولكنها مرت بجوار المرمى.

الجدير بالذكر، أن محمد صلاح حقق رقمًا قياسيًا جديدًا خلال مسيرته في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث أنه وصل للرقم 50 في البطولة الأوروبية بعد هدفه في شباك جيرونا اليوم.

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