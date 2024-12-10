محمد صلاح يقود ليفربول للفوز السادس بدوري الأبطال علي حساب جيرونا

انتهت أحداث مباراة ليفربول ضد جيرونا، بفوز الريدز بهدف نظيف أحرزه محمد صلاح في الدقيقة 62 من عمر المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن مباريات الجولة السادسة من الدور الأول لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025.

حقق فريق ليفربول الفوز السادس علي التوالي ليصل للنقطة 18 في صدارة الترتيب بينما يعاني نظيره جيرونا خلال هذه البطولة حيث يحتل المركز الـ 30 بجدول الترتيب برصيد 3 نقاط.

موعد مباراة ليفربول ضد جيرونا

انطلقت مباراة فريق ليفربول ضد نظيره جيرونا في تمام الساعة 7:45 مساء اليوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة للدور الأول بمسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري.

نادي ليفربول

تشكيل ليفربول ضد جيرونا

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جوميز، فان ديك، روبرتسون.

خط الوسط: جرافينبيرش، جونز، سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا

يرصد لكم " الموجز"، جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد فوز ليفربول ضد جيرونا ويأتي كالأتي..

1- ليفربول -18

2- إنتر ميلان -13

3- برشلونة - 12

4- دورتموند - 12

5-أتالانتا -11

6- ليفركوزن -10

7- أرسنال - 10

8- موناكو -10

9- أستون فيلا -10

10- سبورتينج لشبونة - 10

11- بريست -10

12- ليل -10

13- البايرن -9

14- بنفيكا -9

15- أتلتيكو مدريد -9

16- ميلان - 9

17- مان سيتي - 8

18- بي اس في -8

19- يوفنتوس -8

20- سيلتك -8

21- فيينورد - 7

22- كلوب بروج -7

23- دينامو زغرب - 7

24- ريال مدريد - 6

25- بي اس جي - 4

26- شاختار - 4

27- شتوتجارت - 4

28- سبارتا براغ -4

29- ستورم غراتس -3

30- جيرونا - 3

31- النجم الأحمر -3

32- ريد بول سالزبورج - 3

33- بولونيا -1

34- ليبزيج - 0

35- سلوفان براتيسلافا - 0

36- يونج بويز - 0

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