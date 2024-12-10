التشكيل الرسمي لـ باريس سان جيرمان أمام سالزبورج في دوري أبطال أوروبا

أعلن لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، التشكيل الأساسي الذي سيخوض مواجهة سالزبورج النمساوي، اليوم الثلاثاء، في الجولة السادسة لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ويأتي باريس سان جيرمان، في المركز الـ 25 برصيد 4 نقاط فقط في دوري أبطال أوروبا، بينما يقع سالزبورج، في المركز الـ 32 برصيد 3 نقاط، وفى حال استمرار باريس خارج أول 24 فريقًا سيودع البطولة مبكرًا من مرحلة الدورى.

تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة سالزبورج

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: نونو مينديش - ويليام باشو - ماركينيوس كوريا - أشرف حكيمي.

خط الوسط: جواو نيفيس - فبيان رويز - فيتور فيريرا.

خط الهجوم: برادلي براكولا - لي كانغ إن - جانتشالو راموس.

تشكيل سالزبورج أمام باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: شلاجر.

خط الدفاع: بايدو، كابالدو، بيدستورب، راتكوف.

خط الوسط: جورنا دواث، جيندو، جلوخ، نيني.

خط الهجوم: ييو، وديديتش.

يعاني باريس سان جيرمان، في دوري الأبطال هذا الموسم، حيث حقق الفوز مرة واحدة فقط في الجولة الأولى أمام جيرونا، بهدف دون رد، وتلقى الهزيمة في 3 مواجهات، أمام أرسنال وأتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ، بالإضافة إلى تعادل محبط مع أوكسير.

ولم يسجل فريق باريس سان جيرمان، إلا ثلاث أهداف فقط في 5 مباريات، لذلك يعد هجوم باريس هو ثالث أضعف خط هجوم فى دورى أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد بولونيا صاحب الهدف الوحيد، ويونج بويز وستروم جراتس وسجل كل منهما هدفان.

ومع اقتراب مباراتين ضد مانشستر سيتي وشتوتجارت في يناير المقبل، يحتاج الفريق الفرنسي إلى تحقيق فوزين من ثلاث مباريات للتأهل.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وسالزبورج في دوري أبطال أوروبا

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا، عبر قنوات “ بي إن سبورتس” القطرية، في منطقة الشرق الأوسط، لذا يمكنك مشاهدة المباراة على قناة bein Sport HD 2 المشفرة.

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