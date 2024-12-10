بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان وسالزبورج في دوري أبطال أوروبا.. يقدم موقع “الموجز” في التقرير التالي، بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان وسالزبورج النمساوي، التي تقام على ملعب "ريد بول آرينا" ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويعاني باريس سان جيرمان، من أداء ضعيف في دوري الأبطال هذا الموسم، حيث حقق الفوز مرة واحدة فقط في الجولة الأولى أمام جيرونا، بهدف دون رد، وتلقى الهزيمة في 3 مواجهات، أمام أرسنال وأتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ، بالإضافة إلى تعادل محبط مع أوكسير.

ويتواجد باريس سان جيرمان، في المركز الـ 25 برصيد 4 نقاط فقط في دوري أبطال أوروبا، بينما يقع سالزبورج المركز الـ 32 برصيد 3 نقاط، وفى حال استمرار باريس خارج أول 24 فريقًا سيودع البطولة مبكرًا من مرحلة الدورى.

باريس سان جيرمان

بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان وسالزبورج في دوري أبطال أوروبا

تنطلق صافرة حكم مباراة باريس سان جيرمان وسالزبورج في دوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء، في الساعة العاشرة مساءً، على ملعب ريد بول آرينا.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع ضد سالزبورج

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: نونو مينديز، ويليام باتشو، ماركينهوس، أشرف حكيمي.

خط الوسط: فابيان رويز، فيتينيا، وارن زائير إيمري.

خط الهجوم: برادلي باركولا، غونسالو راموس، لي كانج إن.

يواجه باريس سان جيرمان، مشكلة هجومية، حيث لم يسجل الفريق الفرنسي إلا ثلاث أهداف فقط في 5 مباريات، لذلك يعد هجوم باريس هو ثالث أضعف خط هجوم فى دورى أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد بولونيا صاحب الهدف الوحيد، ويونج بويز وستروم جراتس وسجل كل منهما هدفان.

ومع اقتراب مباراتين صعبتين ضد مانشستر سيتي وشتوتجارت في يناير المقبل، يحتاج الفريق إلى تحقيق فوزين من ثلاث مباريات للتأهل.

بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان وسالزبورج في دوري أبطال أوروبا

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وسالزبورج في دوري أبطال أوروبا

تنقل قنوات “ بي إن سبورتس” القطرية مباريات دوري أبطال أوروبا، في منطقة الشرق الأوسط، لذا يمكنك مشاهدة المباراة على قناة bein Sport HD 2 المشفرة.

إقرأ أيضًا:

سيطرة يوفنتوس على مانشستر سيتي.. تاريخ من الهيمنة في أوروبا

دوري أبطال أوروبا| برشلونة يتفوق هجوميًا وسيطرة مانشستر سيتي على الاستحواذ