الفرق المهددة بوداع دوري أبطال أوروبا.. الجولة السادسة تحدد مصير الكبار

تقام مباريات الجولة السادسة في دوري أبطال أوروبا، على يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وتسعى ثلاثة فرق في المرحلة الرئيسية من دوري أبطال أوروبا، للحفاظ على أملها الأخير، إذ يتعين عليها أن تنتصر حتى لا تودع المنافسات مبكرًا. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وخسرت الفرق الثلاثة ( لايبزيج الألماني، سلوفان براتيسلافا السلوفاكي ويانج بويز السويسري) الـ 5 جولات في دوري أبطال أوروبا، دون أن تحقق أي نقطة في المرحلة الرئيسية.

وفي حال خسارة الفرق الثلاثة، لمبارياتها في الجولة السادسة، ستودع دوري أبطال أوروبا، في ظل امتلاك ريال مدريد 6 نقاط في المركز الرابع والعشرين.

ويواجه لايبزيج، نظيره أستون فيلا، بينما يخوض سلوفان المباراة أمام براتيسلافا وأتلتيكو مدريد، فيما يحل يانج بويز ضيفًا على شتوتجارت ضمن الجولة السادسة.

دوري أبطال أوروبا

وتقام النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، بنظام جديد بعدما تم استبدال دور المجموعات بنظام الدوري.

يخوض كل فريق 8 مباريات، وتصعد أول 8 فرق إلى دور ثمن النهائي.

تخوض الفرق التي احتلت المراكز من التاسع إلى الـ24 ملحق التأهل لدور الـ16.

تصعد الفرق الثمانية الفائزة من الملحق إلى ثمن النهائي، وبعدها تستكمل المباريات بنظام الذهاب والإياب وصولا للنهائي من مباراة واحدة.

قبل انطلاق الجولة السادسة.. جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا

ويأتي جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا كالتالي:

ليفربول - (المباريات: 5 - الأهداف: 12 - النقاط: 15) إنتر ميلان - (المباريات: 5 - الأهداف: 7 - النقاط: 13) برشلونة - (المباريات: 5 - الأهداف: 18 - النقاط: 12) بوروسيا دورتموند - (المباريات: 5 - الأهداف: 16 - النقاط: 12) أتلانتا - (المباريات: 5 - الأهداف: 11 - النقاط: 11) باير ليفركوزن - (المباريات: 5 - الأهداف: 11 - النقاط: 10) أرسنال - (المباريات: 5 - الأهداف: 8 - النقاط: 10) موناكو - (المباريات: 5 - الأهداف: 12 - النقاط: 10) أستون فيلا - (المباريات: 5 - الأهداف: 6 - النقاط: 10) سبورتينغ لشبونة - (المباريات: 5 - الأهداف: 10 - النقاط: 10) بريست - (المباريات: 5 - الأهداف: 9 - النقاط: 10) ليل - (المباريات: 5 - الأهداف: 7 - النقاط: 10) بايرن ميونيخ - (المباريات: 5 - الأهداف: 12 - النقاط: 9) بنفيكا - (المباريات: 5 - الأهداف: 10 - النقاط: 9) أتلتيكو مدريد - (المباريات: 5 - الأهداف: 11 - النقاط: 9) ميلان - (المباريات: 5 - الأهداف: 10 - النقاط: 9) مانشستر سيتي - (المباريات: 5 - الأهداف: 13 - النقاط: 8) بي إس في إيندهوفن - (المباريات: 5 - الأهداف: 10 - النقاط: 8) يوفنتوس - (المباريات: 5 - الأهداف: 7 - النقاط: 8) سيلتيك - (المباريات: 5 - الأهداف: 10 - النقاط: 8) فاينورد - (المباريات: 5 - الأهداف: 10 - النقاط: 7) كلوب بروج - (المباريات: 5 - الأهداف: 4 - النقاط: 7) دينامو زغرب - (المباريات: 5 - الأهداف: 10 - النقاط: 7) ريال مدريد - (المباريات: 5 - الأهداف: 9 - النقاط: 6) باريس سان جيرمان - (المباريات: 5 - الأهداف: 3 - النقاط: 4) شاختار دونيتسك - (المباريات: 5 - الأهداف: 4 - النقاط: 4) شتوتغارت - (المباريات: 5 - الأهداف: 4 - النقاط: 4) سبارتا براجا - (المباريات: 5 - الأهداف: 5 - النقاط: 4) إس كي ستورم غراز - (المباريات: 5 - الأهداف: 2 - النقاط: 3) جيرونا - (المباريات: 5 - الأهداف: 4 - النقاط: 3) كرفينا زفيزدا - (المباريات: 5 - الأهداف: 9 - النقاط: 3) آر بي سالزبورغ - (المباريات: 5 - الأهداف: 3 - النقاط: 3) بولونيا - (المباريات: 5 - الأهداف: 1 - النقاط: 1) آر بي لايبزيغ - (المباريات: 5 - الأهداف: 4 - النقاط: 0) سلوفان براتيسلافا - (المباريات: 5 - الأهداف: 4 - النقاط: 0) يونغ بويز - (المباريات: 5 - الأهداف: 2 - النقاط: 0)

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