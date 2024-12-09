كومباني يكشف تطورات إصابة نوير وأهمية فوز بايرن ميونخ في مواجهة شاختار

كشف فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، تطورات إصابة حارس الفريق مانويل نوير، وقال أن الأخير يعاني من كسر في أحد أضلاعه ولن يتمكن من اللعب هذا العام، ونتوقع عودته في يناير المقبل.

وأكد كومباني أن فريقه يسعي لتحقيق الفوز في مباراة الفريق ضد شاختار غدا في المواجهة التي تجمعهما ضمن مباريات الجولة السادسة لدوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025.

كومباني يكشف صعوبة مواجهة شاختار

وأكد كومباني علي أهمية مواجهة فريق شاختار مشيرا إلي أنهم يغيرون أسلوب لعبهم في دوري أبطال أوروبا، ولديهم تشكيلة مثيرة للاهتمام، مع مزيج من اللاعبين الشباب وذوي الخبرة ونحن نحترمهم كثيرا.

كومباني يكشف موقف المصابين قبل مواجهة شاختار

وكشف كومباني موقف الإصابات داخل الفريق مشيرا إلي وجود العديد من اللاعبين الغائبين، أمام شاختار وأنه يحاول التعامل مع الوضع، وأن العودة إلى التشكيلة الكاملة ستكون مع بداية شهر يناير المقبل.

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد شاختار

تنطلق مباراة فريق بايرن ميونخ نظيره شاختار، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة للدور الأول بمسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد شاختار

يمكنك متابعة مباراة بايرن ميونخ ضد شاختار، بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2024-2025 حصريًا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" في المنطقة العربية، وتحديدا عبرقناة beIN Sports HD 4.

بايرن ميونخ ضد شاختار

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع ضد شاختار

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: نصير مزراوي، كيم مين جاي، إيريك داير، جوشوا كيميتش.

خط الوسط: ليون جوريتسكا، كونراد لايمر.

ثلاثي ما قبل المهاجم: توماس مولر، جمال موسيالا.

خط الهجوم: هاري كين ، ليروى ساني.

جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا

يرصد لكم " الموجز"، جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل انطلاق مباراة بايرن ميونخ ضد شاختار ويأتي كالأتي..

1- ليفربول -15

2- إنتر ميلان -13

3- برشلونة - 12

4- دورتموند - 12

5-أتالانتا -11

6- ليفركوزن -10

7- أرسنال - 10

8- موناكو -10

9- أستون فيلا -10

10- سبورتينج لشبونة - 10

11- بريست -10

12- ليل -10

13- البايرن -9

14- بنفيكا -9

15- أتلتيكو مدريد -9

16- ميلان - 9

17- مان سيتي - 8

18- بي اس في -8

19- يوفنتوس -8

20- سيلتك -8

21- فيينورد - 7

22- كلوب بروج -7

23- دينامو زغرب - 7

24- ريال مدريد - 6

25- بي اس جي - 4

26- شاختار - 4

27- شتوتجارت - 4

28- سبارتا براغ -4

29- ستورم غراتس -3

30- جيرونا - 3

31- النجم الأحمر -3

32- ريد بول سالزبورج - 3

33- بولونيا -1

34- ليبزيج - 0

35- سلوفان براتيسلافا - 0

36- يونج بويز - 0

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